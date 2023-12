Marc Faber - Welt im Umbruch (Teil 2/2)

Marc Faber, Dr. Doom, zur chaotischen Energiewende, Investment-Chancen in exotischen Ländern, nochmals zu Gold und Silber, Gefahr eines Weltkriegs, Absturz des Westens etc.Dr. Marc Faber wurde in Zürich, Schweiz, geboren. Er ging in Genf und Zürich zur Schule und schloss das Gymnasium mit der Matura ab. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich und promovierte im Alter von 24 Jahren mit magna cum laude in Wirtschaftswissenschaften.Zwischen 1970 und 1978 arbeitete Dr. Faber für White Weld & Company Limited in New York, Zürich und Hongkong. Seit 1973 lebt er in Hongkong. Von 1978 bis Februar 1990 war er Geschäftsführer von Drexel Burnham Lambert (HK) Ltd.Im Juni 1990 machte er sich selbständig und veröffentlichte einen viel gelesenen monatlichen Investment-Newsletter mit dem Titel "THE GLOOM BOOM & DOOM", in dem er auf ungewöhnliche Anlagemöglichkeiten hinweist.Er ist auch Autor mehrerer Bücher, darunter "TOMORROW'S GOLD - Asia's Age of Discovery", das erstmals 2002 veröffentlicht wurde und künftige Anlagemöglichkeiten auf der ganzen Welt aufzeigt. "TOMORROW'S GOLD" war mehrere Wochen lang auf der Bestsellerliste von Amazon und wurde ins Japanische, Koreanische, Thailändische und Deutsche übersetzt.Dr. Faber schreibt außerdem regelmäßig für mehrere führende Finanzpublikationen in aller Welt. (Quelle: www.gloomboomdoom.com)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)