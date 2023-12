Palladium - Drehen die Bullen an diesen Korrekturzielen wieder auf?

Anfang Dezember setzte sich bei Palladium eine massive Rally in Gang, die den Kurs von einem neuen Jahrestief bei 920 USD bis 1.243 USD antrieb und dabei eine ganze Reihe von Kaufsignalen auslöste. In den letzten Tagen startete eine Korrektur dieses Kaufimpulses, die zuletzt an Momentum gewann und die Unterstützungen bei 1.160 und 1.138 USD unterschritt. Noch tangiert diese Gegenbewegung den Fortbestand des neuen Aufwärtstrends nicht.Das nächste interne Ziel der laufenden Korrektur ist bei 1.117 USD anzusiedeln. Dort könnten die Bullen also mit einem neuerlichen Anstieg starten und mit einem Ausbruch über den Widerstand bei 1.192 USD das entsprechende Kaufsignal liefern. Darüber wäre mit einer Kaufwelle bis 1.287 USD zu rechnen.Sollte die Wiederaufnahme der Rally bei 1.117 USD nicht gelingen, ergäbe sich bei 1.083 USD eine weitere Chance. Abgaben unter diese Marke dürften dagegen zu Kursverlusten bis 1.040 USD führen. Damit wäre ein Großteil des Aufwärtsmomentums bereits wieder in sich zusammengefallen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)