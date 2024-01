Goldpreis mit starkem Start ins Jahr 2024

Die Goldpreise sind heute angestiegen, nachdem sie schon in den letzten Handelstagen des Jahres 2023 starke Zuwächse verzeichnet hatten. Grund könnte laut Investing.com sein, dass die Händler die Aussicht auf frühzeitige Zinssenkungen durch die Federal Reserve im Jahr 2024 begrüßten.Die Märkte begrüßten dovishe Signale der Fed und erhöhten die Wetten darauf, dass die Bank bereits im März 2024 mit einer Zinssenkung beginnen könnte. Weitere Zuwächse der Goldpreise wurden jedoch durch die Erwartung weiterer US-Konjunkturdaten für Dezember gebremst, insbesondere der wichtigen Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, die in dieser Woche erwartet werden. Es wird erwartet, dass sich der Arbeitsmarkt weiter abkühlt – ein Trend, der den Druck auf die Fed erhöhen dürfte, eine frühzeitige Zinssenkung zu erwägen.Im Dezember hatten Fed-Vertreter gewarnt, dass die Zentralbank eine stärkere Abkühlung der beiden Trends feststellen müsse, um eine frühzeitige Senkung der Zinssätze in Betracht zu ziehen. Es wurde zudem davor gewarnt, dass Wetten auf frühzeitige Zinssenkungen durch die Fed zu optimistisch seien. Es wird dennoch nach wie vor allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze irgendwann im Jahr 2024 senken wird, ein Szenario, das gute Aussichten für Gold biete.© Redaktion GoldSeiten.de