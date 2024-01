Steigt Gold 2024 auf 3.000 USD?

Angesichts der sich weiter verschlechternden makroökonomischen Bedingungen dürfte der Goldpreis laut Mike McGlone im Jahr 2024 neue Höchststände erreichen, dies berichtet Kitco News . Der Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence sieht für das gelbe Metall sogar das Potenzial, die Marke von 3.000 US-Dollar zu erreichen."Die Tatsache, dass Gold die meisten Rohstoffe und den S&P 500 im Jahresvergleich bis zum 29. November übertroffen hat, könnte ein Hinweis auf unser Basisszenario sein: Ein großer Reset, der dem größten Liquiditätsschub in der Geschichte würdig ist", wird aus McGlones Rohstoffausblick für 2024 zitiert."Die Lehren aus den Höchstständen der letzten vier Jahrzehnte bei der Inflation könnten von Dauer sein und die Lockerung der Federal Reserve einschränken", heißt es weiter. "Gold ist auf dem besten Weg, den Widerstand von 2.000 $ je Unze in eine Unterstützung umzuwandeln, Kupfer könnte sich auf 3 $ je Pfund zubewegen und WTI-Rohöl sich 40 $ je Barrel nähern, wenn sich die Rezessionsprognose von Bloomberg Economics bewahrheitet."McGlone meint weiterhin, dass das Erscheinen von Gold an der Spitze der jährlichen Makro-Performance-Scorecard von BI, während der Bloomberg Commodity Spot Index am unteren Ende steht, darauf hinweist, dass sich die Märkte auf dem Weg zu einer globalen Rezession befinden.Ein weiteres Zeichen, das für ein gutes Jahr für Gold spreche, sei der Rückgang der Abflüsse aus den Gold-ETFs im vierten Quartal 2023 im Vergleich zu den Vorjahren.© Redaktion GoldSeiten.de