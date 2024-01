2024: Das Jahr mit tektonischen Veränderungen!

Das neue Jahr ist da und wird wohl tektonische Umwälzungen auf verschiedenen Ebenen mit sich bringen. Einer Wahlumfrage zufolge fällt die SPD in Sachsen auf 3%, auch die FDP wäre nicht mehr im Landtag, während die AfD auf 40% zusteuert. Fehlersuche bei der Ampel? Fehlanzeige. Stattdessen diskutiert man die Steuerpflicht für Flaschensammler.Die BRICS haben mächtigen Zuwachs bekommen. Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, die VAE und der Iran sind beigetreten. Damit kontrollieren sie den Suez-Kanal und einen großen Teil des Ölhandels. Der Handel unter den BRICS soll immer mehr vom US-Dollar entkoppelt werden.In New York ereignet sich ein seltenes Erdbeben. Aber Beben sollten in den USA 2024 häufig werden.Gerade wurde der Schuldenstand von 34 Billionen $ überschritten, die jährlichen Zinsen erreichen eine Billion $. Gold und Silber ist 2024 einiges zuzutrauen, auch wenn Privatkunden immer weniger das Geld für Käufe haben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)