Was erwartet uns 2024, Lakshman Achuthan?

Daniela Cambone sprach für ITM Trading zum Jahresanfang mit Lakshman Achuthan u. a. über die aktuelle Wirtschaftssituation. Der Mitbegründer des Economic Cycle Research Institute und Experte für die Analyse von Wirtschaftszyklen ist der Ansicht, dass es in diesem Jahr wichtiger denn je ist, die Nuancen zwischen konjunkturellen und strukturellen Faktoren zu verstehen. Achuthan bietet einen Überblick und hebt hervor, wie sich die Inflation, die oft als zyklischer Faktor betrachtet wird, auf die Wall Street als auch auf die Main Street unterschiedlich auswirkt."Bei der Inflation gibt es einige Dinge, einige wichtige Punkte, und der wahrscheinlich wichtigste ist der Verbraucher. Die Anleger an der Wall Street können der Inflationsrate mitunter viel Aufmerksamkeit zukommen lassen. Wenn die Inflationsrate bei acht Prozent liegt und dann auf sieben und sechs Prozent sinkt, dann ist das für sie eine tolle Verbesserung. Aber für den Mann auf der Main Street oder die Frau auf der Main Street, die einkaufen gehen, steigt sie immer noch. Und die Preise sind wirklich hoch im Vergleich zu dem, was sie vor nicht allzu langer Zeit waren. Und das ist eine echte Kluft zwischen Wall Street und Main Street," so Achuthan.Weitere Themen des Gesprächs sind der Wohnungsmarkt, der US-Dollar, das Staatsdefizit, die Staatsanleihen und die globalen Spannungen. Auch Gold wird als Möglichkeit der Vermögenssicherung besprochen.© Redaktion GoldSeiten.de