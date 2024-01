Royal Mint mit Rekordnachfrage nach Goldbullion im Jahr 2023

Wie Kitco News unter Berufung auf eine Pressemitteilung der Royal Mint berichtet, hat eine Rekordzahl von Kunden der britischen Münzprägeanstalt im Jahr 2023 in Edelmetallprodukte investiert, 7% mehr als im Jahr 2022. Nach Angaben der Kunden war das Bedürfnis nach sicheren Häfen ein wichtiger Antrieb für die Edelmetallkäufe im vergangenen Jahr. "Viele globale Investoren investieren weiterhin in Edelmetalle, um den volatilen Finanzmärkten zu trotzen", wird aus der Presseerklärung zitiert.Neben der Nachfrage nach sicheren Häfen war ein Anstieg der Verkäufe von digitalem Gold laut der Prägestätte ein weiterer wichtiger Höhepunkt des letzten Jahres.Nach Angaben Royal Mint kauften im letzten Jahr 77% der Kunden Goldbarren und -münzen in kleineren als der traditionellen Größe von einer Unze. Der 1-Gramm-Goldbarren und die Britannia-Goldmünze zu einer 1/10 Unze erfreuten sich im Jahr 2023 der größten Beliebtheit.Mit Blick auf die Zukunft erwartet die britische Münzanstalt, dass die Nachfrage nach Goldbullion auch 2024 robust bleiben wird: Neben der veränderten Politik der globalen Zentralbanken dürfte die geopolitische Unsicherheit die Nachfrage nach sicheren Häfen weiter unterstützen, da die Anleger Schutz vor volatilen Märkten suchten.Die britische Münzanstalt verzeichnete zwar eine robuste Nachfrage, stellte aber auch fest, dass 2023 ein gesunder Zwei-Wege-Markt herrschte, da auch viele Verbraucher ihr Edelmetall verkauften, um von den höheren Preisen zu profitieren. Die Mint meldete eine Rekordzahl von Anlegern, die ihre Goldanlagen an das Unternehmen zurückverkauften, was einem Anstieg von 19% gegenüber 2022 entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de