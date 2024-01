Wird Barrick Übernahmeangebot für First Quantum vorlegen?

Wie mining.com berichtet, hat Barrick Gold Corp. einigen Großinvestoren von First Quantum Minerals Ltd. gesprochen, um deren Unterstützung für eine mögliche Übernahme zu erfahren. Der kanadische Kupferproduzent war im letzten Jahr ins Taumeln geraten, nachdem er im Oktober plötzlich seine Flaggschiffmine Cobre Panama geschlossen hatte.Berichten zufolge hat sich der Vorstandsvorsitzende von Barrick, Mark Bristow, Ende letzten Jahres an einige der größten Investoren von First Quantum gewandt. Gerüchte lassen vermuten, dass Barrick ein formelles Angebot für First Quantum machen wird.© Redaktion MinenPortal.de