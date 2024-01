Pan Global Resources: Ergebnisse 2023 bilden Grundlage fÜr meilensteinreiche Explorationsprogramm 2024

- Die Bohrungen 2023 erweiterten das Kupfer-Zinn-Silber-Gebiet der Oberflächenmineralisierung von La Romana um mehr als 25 %- Der Bohrplan 2024 konzentriert sich auf die weitere Erweiterung der La Romana-Mineralisierung für eine erste Mineralressourcenschätzung- Ergebnisse für neun abgeschlossene Bohrlöcher bei La Romana stehen noch aus und werden im Januar veröffentlicht- Die Escacena-Bohrkampagne 2023 führte zu einer neuen Kupfer-Gold-Entdeckung bei Cañada Honda; weitere Bohrergebnisse werden im Januar 2024 erwartet- Das im November begonnene 11-Loch-Ausfallbohrprogramm bei Cañada Honda wird im Januar 2024 fortgesetzt, um das Potenzial für eine beträchtliche Erweiterung der Entdeckung zu testen- Wachsende Pipeline neuer geophysikalischer Ziele beim Projekt EscacenaVANCOUVER, 4. Januar 2024 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FSE: 2EU) freut sich, einen Überblick über die im Jahr 2023 erreichten Meilensteine und die Pläne für 2024 zu geben. Der Plan für 2024 konzentriert sich auf das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Escacena, das sich im iberischen Pyritgürtel in Südspanien befindet, einem ergiebigen polymetallischen vulkanogenen Massivsulfidgebiet (VMS) und einem Bergbaugebiet der Stufe 1."Das Team von Pan Global hat im Jahr 2023 wichtige Ziele für das Vorzeigeprojekt Escacena des Unternehmens erreicht. Die Dimensionen der Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung von La Romana wurden erheblich vergrößert, wodurch das Risiko des Projekts weiter verringert wurde. Vorläufige metallurgische Tests bestätigten die branchenführenden Kupfergewinnungsraten. Darüber hinaus machte das Team eine neue Kupfer-Gold-Entdeckung auf dem äußerst aussichtsreichen Ziel Cañada Honda. Außerdem wurde die Pipeline mit neuen Explorationszielen bei Escacena im Laufe des Jahres nach umfangreichen detaillierten geophysikalischen Untersuchungen erweitert", sagte Tim Moody, President und Geschäftsführer von Pan Global."Mit den vorhandenen Mitteln, um das Projekt Escacena bis 2024 voranzutreiben, sollten die Investoren regelmäßige Neuigkeiten erwarten. Die Ergebnisse zusätzlicher Bohrungen bei La Romana sollen die westlichen und nördlichen Ausläufer der Mineralisierung bei La Romana im Vorfeld einer ersten Mineralressourcenschätzung weiter ausdehnen. Die Bohrungen am Ziel Cañada Honda sollen die Entdeckung ebenfalls erweitern, und es ist geplant, mit der Exploration auf dem Ziel Bravo östlich von La Romana zu beginnen, sobald wir Zugang zur Farm haben. Wir sind gut aufgestellt für ein spannendes Jahr, in dem wir unsere beiden Entdeckungen bei Escacena erweitern und eine wachsende Pipeline von Explorationszielen vorantreiben werden", sagte Moody.- Abschluss von 60 Bohrungen (14.992 m) an fünf Zielen- Abschluss vorläufiger metallurgischer Tests für La Romana, die eine Kupfergewinnung von 86,4 % bis 89,5 % bei gröberem Mahlgut (geringere Energie) im Vergleich zu den in der Region betriebenen Minen bestätigen. Es wurden Kupferkonzentratgehalte von 23,8 % bis 28,5 % mit Silberanteilen und sehr geringen schädlichen Elementen gemeldet.- Abschluss von 20 Bohrlöchern eines geplanten Bohrprogramms mit 25 bis 30 Bohrlöchern zur Erprobung der westlichen Projektion der oberflächennahen Mineralisierung La Romana und Bestätigung der Kontinuität der Mineralisierung über eine Ost-West-Streichlänge von 1,35 km, die im Westen und in der Tiefe im Norden offen ist- Bestätigung einer neuen Kupfer-Gold-Entdeckung bei Cañada Honda, basierend auf ersten weiträumigen Bohrergebnissen- Start eines Ausfallbohrprogramms mit 11 Bohrlöchern bei Cañada Honda, wobei die Bohrungen im Januar wieder aufgenommen werden, um das Potenzial entlang einer 2 km langen Schwerkraftanomalie zu testen- Erweiterung des Portfolios an unerprobten Explorationszielen des Projekts Escacena auf mehr als ein Dutzend nach einem umfangreichen geophysikalischen und geochemischen Untersuchungsprogramm, einschließlich zusätzlichen Potenzials entlang des Trends von La Romana und zahlreicher anderer Ziele, die zusätzliches Entdeckungspotenzial für zukünftige Bohrtests bieten- Aufstieg zum OTCQX in den Vereinigten Staaten- Verstärktes Engagement des Unternehmens in den Bereichen Nachhaltigkeit und ESG, wobei auf Kupfer und andere Metalle abgezielt wird, die für die globale Energiewende entscheidend sind- Ankündigung des ersten Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens, der von Digbee ESG™ unabhängig erstellt wird- Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 6 Millionen C$ im OktoberDer Plan für 2024 konzentriert sich auf:- Weitere Bohrungen zur Abgrenzung der westlichen und nördlichen Ausdehnung der Mineralisierung La Romana im Vorfeld einer ersten Mineralressourcenschätzung;- Zusätzliche metallurgische Testarbeiten bei La Romana;- Bohrungen, um das Potenzial für eine beträchtliche Erweiterung der Kupfer-Gold-Entdeckung bei Cañada Honda zu testen; und,- Vorantreiben der umfangreichen Pipeline an neuen Explorationszielen für zukünftige Bohrtests.- Bohrlochergebnisse der laufenden Explorationsbohrungen bei La Romana und Ergebnisse der Ausfallbohrungen bei der Cañada-Honda-Entdeckung- Erlangung des Oberflächenzugangs zum äußerst aussichtsreichen Gravitationsziel Bravo (weniger als 2 km entlang des Trends östlich von La Romana) zu Explorationszwecken- Zinnmetallurgische Testergebnisse und Ergebnisse von Variabilitätstests auf der Mineralisierung La Romana- Laufende Explorationsergebnisse und Bohrungen an neuen Zielen- Erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für La Romana und vorläufige wirtschaftliche Bewertung Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkenntnisse sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen darstellen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.Im Namen des VorstandsJason Mercier, VP Investorenbeziehungen und Kommunikationjason@panglobalresources.com+1 778 372-7101www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten im Hinblick auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-ergebnisse-von-pan-global-2023-bilden-die-grundlage-fur-das-meilensteinreiche-explorationsprogramm-2024-im-escacena-projekt-in-sudspanien-302026370.html