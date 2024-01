Alain Corbani: Gold auf dem Weg zu 2.500 USD & wo man sich in Goldaktien positionieren sollte

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network zum Jahreswechsel mit Alain Corbani über dessen aktuelle Prognosen für das neue Jahr.Der Leiter der Bergbauabteilung bei Montbleu Finance gibt einen Ausblick auf die US-Wirtschaft im Jahr 2024 und erklärt, dass die US-Notenbank die Zinsen senken müsse, wenn sich diese im neuen Jahr abschwäche. Vor diesem Hintergrund sieht er den Goldpreis in den nächsten 18 bis 24 Monaten auf 2.500 US-Dollar pro Unze steigen. "Jedes Mal, wenn die US-Notenbank von einem Straffungsmodus in einen Pausenmodus wechselt, steigt der Goldpreis um 50 Prozent oder das Fünffache", so Corbani. "Ich erwarte also, dass Gold in den nächsten 18 Monaten, zwei Jahren 2.500 US-Dollar erreichen wird. Es gibt keinen Grund, warum das nicht passieren sollte – keinen."Mit Blick auf die Aktien von Goldbergbauunternehmen erklärt Corbani, dass diese zwar in der Wahrnehmung schlecht abschneiden, aber seit Juli 2022 etwa genauso stark gestiegen seien wie Gold. Und das, obwohl sie mit inflationärem Gegenwind zu kämpfen hatten: "Ich will damit sagen, dass diese Goldminen so gut abgeschnitten haben wie Gold, obwohl sie mit starkem, historisch starkem Gegenwind, d. h. Inflation, zu kämpfen hatten – sie mussten an allen Fronten gegen die Inflation ankämpfen, ob sie nun von der Angebotsseite oder von der Lohnseite kam. Und das taten sie genauso gut wie Gold, allerdings auf eine viel unbeständigere Weise."Corbani, der auch den Global Gold and Precious Fund verwaltet, geht davon aus, dass die Inflation in Zukunft ein geringeres Problem für Goldminenunternehmen darstellen wird, und ermutigt die Anleger, geduldig zu sein, während sie auf den Ausbruch dieser Aktien warten.© Redaktion GoldSeiten.de