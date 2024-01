Endeavour Mining Plc: Vorstand mit sofortiger Wirkung entlassen!

Eines ist an der Börse sicher - langweilig wird es so gut wie nie. Das Jahr startet bei Endeavour Mining mit einem Paukenschlag. Wie das Unternehmen gestern im Laufe des kanadischen Handels mitgeteilt hat, wurde der langjährige CEO und Präsident der Firma, Sébastien de Montessus, wegen schweren Fehlverhaltens mit sofortiger Wirkung entlassen: Link In der Pressemeldung wurden folgende Details bekanntgegeben:Die Entlassung erfolgt im Anschluss an eine Untersuchung des Verwaltungsrats über eine unregelmäßige Zahlungsanweisung, die er im Zusammenhang mit einer von der Gesellschaft vorgenommenen Veräußerung von Vermögenswerten erteilt hat.Der Betrag dieser unrechtmäßigen Zahlungsanweisung beläuft sich auf 5,9 Millionen US-Dollar. Der Verwaltungsrat wurde vor kurzem im Rahmen einer laufenden Überprüfung von Akquisitionen und Veräußerungen auf diesen Sachverhalt aufmerksam. Sébastien de Montessus wurde mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens entfernt.Unabhängig davon wurden im Oktober 2023 über den vertraulichen Whistleblowing-Kanal des Unternehmens Anschuldigungen gegen Sébastien de Montessus im Zusammenhang mit seinem persönlichen Verhalten gegenüber Kollegen erhoben. Nach einer kürzlich durchgeführten externen Untersuchung hatte der Verwaltungsrat die Ergebnisse erhalten und überlegte zum Zeitpunkt der Kündigung, wie er weiter vorgehen sollte.Der Verwaltungsrat hat Ian Cockerill (derzeit stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats) mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer und Executive Direktor ernannt.Cockerhill verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der globalen Rohstoffindustrie. Im Laufe seiner Karriere war er weltweit in leitenden Positionen in den Bereichen Betrieb, Projekte und Geschäftsführung tätig und hatte Führungspositionen bei großen internationalen Bergbauunternehmen inne, unter anderem als Chief Executive Officer von Gold Fields und Anglo Coal, einer Tochtergesellschaft von Anglo American , sowie in nicht-geschäftsführenden Positionen. Im Hinblick auf seine Ernennung zum Chief Executive Officer und Executive Direktor von Endeavour wird Ian seine anderen, derzeitigen Verwaltungsratsmandate überprüfen.Ein unschönes Ereignis. Einmal mehr zeigt sich, dass die Gier nach immer mehr Geld Menschen auf die falschen Wege führen kann. Montessus hat im Jahr 2022 insgesamt 8,9 Millionen GBP verdient und im Jahr zuvor waren es gar 18,8 Millionen GBP ( Link ). Anscheinend noch nicht genug für ihn.Es ist gut, dass das Board der Firma diesem Fehlverhalten auf die Schliche gekommen ist und sofort entlassen hat.Die Aktie reagierte gestern empfindlich (-10,1%). Ich denke, das ist eine gute Kaufchance für die nächsten Wochen und Monate. Es geht um persönliches Fehlverhalten des CEO´s, was traurig und beschämend ist, aber mit der Bewertung und der Performance des Unternehmens wenig zu tun hat.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.