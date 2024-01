Ausblick 2024: Gold wird Geschichte schreiben

Der Goldmarkt wird 2024 voraussichtlich Geschichte schreiben. Zu Beginn des neuen Jahres befindet er sich in Reichweite neuer Allzeithochs.Wie hoch wird Gold steigen? Vieles hängt davon ab, wie tief die Zinsen und der US-Dollar fallen werden. Die Federal Reserve hat ihre Zinserhöhungskampagne im letzten Herbst beendet. Es wird erwartet, dass sie später in diesem Jahr zu einer geldpolitischen Lockerung übergeht. Das dürfte Gold und anderen Sachwerten zugute kommen.Natürlich herrscht nach wie vor große Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaft, die Inflation und die Zinssätze. Sollte der anhaltende Inflationsdruck die Zentralbanker dazu zwingen, die Zinsen hoch zu halten, könnten die Aktien- und Anleihemärkte einbrechen und die Edelmetallmärkte zumindest vorübergehend mitreißen.Die Marktvolatilität könnte auch im späteren Verlauf des Jahres rund um die Präsidentschaftswahlen zunehmen. Mit parteiischen Staatsanwälten und Richtern, die damit drohen, den führenden Konkurrenten des amtierenden Präsidenten Joe Biden ins Gefängnis zu stecken, und einigen staatlichen Wahlbehörden, die den ehemaligen Präsidenten Donald Trump von den Stimmzetteln streichen wollen, werden bereits jetzt Fragen zur Legitimität der Wahl aufgeworfen.Einige Experten warnen davor, dass eine Art Bürgerkrieg ausbrechen könnte, wenn der erklärte Wahlsieger die Wahl vermeintlich gestohlen hat.Unabhängig vom Ausgang der Wahl stellt sich die Frage, inwieweit das politische System in der Lage ist, die wachsende Schuldenkrise zu bewältigen. Weder die Republikaner noch die Demokraten, die an der Macht sind, haben realistische Pläne, um die Ausgaben unter Kontrolle zu bringen, den Haushalt auszugleichen oder die Schulden zu tilgen.Im Jahr 2024 wird es die Regierung mehr als 1 Billion Dollar kosten, nur um die Zinszahlungen für die Schulden zu leisten. Während die Staatsverschuldung die 34-Billionen-Dollar-Grenze überschreitet, steuern die Sozialversicherung und das Medicare-Programm rasch auf die Zahlungsunfähigkeit zu und stellen weitere Billionen an ungedeckten Verbindlichkeiten dar.Die Steuern können nie hoch genug angehoben werden, um diese massiven Verpflichtungen zu decken. Und die politische Realität sieht so aus, dass die Ausgaben niemals gekürzt und die versprochenen Leistungen auch nicht gestrichen werden.Ein Wendepunkt rückt näher. Die Kreditwürdigkeit der US-Regierung wurde von den Rating-Agenturen im Jahr 2023 zweimal herabgestuft.Im Rahmen unseres Fiat-Geldsystems kann sich das Finanzministerium jedoch immer mehr Dollar "leihen", indem es Anleihen in der Bilanz der Federal Reserve gegen Bargeld eintauscht, das aus dem Nichts geschaffen wurde.Die Aufblähung der Währung ist der Weg, wie die Regierung ihre Rechnungen bezahlen kann. Der Weg, die Kaufkraft inmitten einer grassierenden Geldentwertung zu erhalten, ist der Besitz von physischem Gold und Silber. Im Gegensatz zu Fiat-Noten der Federal Reserve sind Edelmetalle rar. Tatsächlich droht ihnen im Jahr 2024 ein wachsendes Angebotsdefizit.Große Gold-, Silber-, Kupfer-, Platin- und Palladiumminen haben mit steigenden Betriebskosten und schwindenden Reserven zu kämpfen. Während die Minenproduktion an eine Obergrenze stößt, steigt die Nachfrage nach Metallen in der Industrie, bei Verbrauchern und Investoren weiter an.Die Investitionsnachfrage ist ein Joker für die Gold- und Silbermärkte. Nach dem Ausbruch von COVID-19 stieg sie stark an, schwächte sich aber 2023 ab, da höhere Zinssätze Sparer in Geldmarktfonds lockten und steigende Aktienmärkte die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen verringerten.Das könnte sich im Jahr 2024 ändern. Die Aussicht auf Zinssenkungen der US-Notenbank, die Ungewissheit der Wahlen und ein sich anbahnender Schuldensturm machen den Besitz von physischen Edelmetallen für diejenigen, die ihr Vermögen schützen wollen, zur Pflicht.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 2. Januar 2024 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.