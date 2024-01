Finanzmarkt-Update (12/2023)

Angesichts der ungebremsten Schuldenexpansion in den westlichen Wohlfahrtsstaaten und der seit Jahren verfolgten Strategie, jede Krise per Inflationspolitik und noch mehr Schulden "lösen" zu wollen, haben wir unsere Investitionen im M & W Privat und M & W Capital Investmentfonds auf den Edelmetallsektor fokussiert. In Anbetracht der inzwischen wachstumshemmenden Verschuldungsstände, der fortschreitenden Deglobalisierung und des demografischen Wandels erwarten wir eine stagflationäre Phase, in der – ähnlich wie in den 1970-er Jahren – Edelmetalle und Rohstoffe als Sachwert-Assets besonders profitieren sollten.Die extrem restriktive Geldpolitik der vergangenen zwei Jahre wird sich – wie von der Fed signalisiert – bei weiter rückläufigen Teuerungsraten im Jahr 2024 nicht fortsetzen, jedoch ist aufgrund der strukturellen Teuerungsproblematik auch nicht mit einer Rückkehr zur Null-Zins-Politik zu rechnen.Da eine restriktive Geldpolitik ihre Wirkung auf die Wirtschaft immer erst mit erheblicher Zeitverzögerung entfaltet (Lag-Effekt), wird der stärkste Zinsanstieg seit den 1980-er Jahren die US-Wirtschaft im Jahr 2024 voraussichtlich in eine Rezession führen, was sich auch bereits in einer Vielzahl von Indikatoren widerspiegelt.Da die Aktieninvestoren mehrheitlich ein »soft landing« der US-Wirtschaft und darüber hinaus ein (unrealistisch) hohes Gewinnwachstum erwarten, überwiegen hier angesichts der hohen Bewertungsniveaus und des inzwischen extremen „Magnificent Seven“-Klumpenrisikos die Abwärtsrisiken.