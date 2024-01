Ein Jahr zum "Durchwursteln"

Quelle: FRED

Zunächst möchte ich Ihnen alles Gute für das neue Jahr wünschen. Ich freue mich darauf, es mit Ihnen zu erkunden. Es ist wieder die Zeit der Prognosen, die Zeit, in der Leute wie ich Leuten wie Ihnen sagen, was in diesem Jahr passieren wird. Leider liegen wir oft falsch. Es hat sich herausgestellt, dass Vorhersagen schwierig sind, vor allem solche über die Zukunft (ich entschuldige mich bei demjenigen, der das zuerst gesagt hat).Dennoch können diese Vorhersagen nützlich sein, so wie auch Streifen auf der Straße nützlich sind. Unerwartet schlimme Dinge können natürlich immer passieren. Aber die Streifen helfen Ihnen, sich im Allgemeinen sicher zu bewegen. Und wenn die Umstände Sie zwingen, Ihre Fahrspur zu verlassen, wissen Sie, dass eine neue Herausforderung auf Sie wartet. Vielleicht müssen Sie dann eine andere Route in Betracht ziehen.Für 2024 erwarte ich ein "Bleib in der Spur"-Jahr. Es wird zweifellos Ereignisse bringen, mit denen wir derzeit nicht rechnen. Wir werden sie umschiffen müssen, möglicherweise mit erheblichen Kosten, aber ich denke, wir werden uns durchwursteln. Es werden auch einige unerwartet gute Dinge passieren, auch wenn Sie nicht davon hören. Alles in allem werden wir auf die Schuldenkrise zusteuern, die ich schon lange erwartet habe.Zum jetzigen Zeitpunkt kann nichts außer einem großen Wunder diese Krise verhindern. Aber das ist noch ein paar Jahre entfernt. In der Zwischenzeit wird sich die Wirtschaft so entwickeln wie bisher, mit einer hartnäckigen Inflation und einer niedrigen Arbeitslosigkeit, die eine Rezession in Schach hält. Es kommt jedoch darauf an, wie dies geschehen wird. Das ist der Teil, den wir wirklich berücksichtigen müssen.Ich beginne meine jährlichen Prognosen in der Regel mit einem Rückblick auf die vorangegangene - ein manchmal bescheidener, aber wichtiger Schritt. Wie sich herausstellte, lag ich mit meiner Prognose für 2023 fast (aber nicht ganz) goldrichtig. Ich sagte zum Beispiel: "Ich halte es jetzt für durchaus möglich, dass die Fed nicht aufhört, die Zinsen zu erhöhen, bis sie bei 5,5% angelangt ist." Das war zu diesem Zeitpunkt kein Konsens. Es gab bereits ein Weinen und Jammern und Zähneknirschen über die Zinserhöhungen, die wir bereits erlebt hatten. Nach vier weiteren Zinserhöhungen stieg der US-Leitzins von 4,5% im Januar letzten Jahres auf 5,5% im Juli, wo er heute noch liegt.Ich glaubte damals (und glaube auch heute noch), dass Jerome Powell es mit seiner Absicht, die Inflation zu bekämpfen, sehr ernst meinte, auch wenn dies eine Straffung der Geldpolitik bis zu einem Punkt bedeutete, der damals extrem aggressiv erschien. Ich sagte weiter, dass sowohl die Inflation als auch die höheren Zinssätze, mit denen sie bekämpft werden sollten, weiterhin ernsthafte kumulative Auswirkungen haben würden. Das ist auch geschehen und hält an. Die Inflation hat sich zwar verbessert, ist aber immer noch zu hoch. Hier ist ein 10-Jahreschart der jährlichen Veränderung des Kern-PCE, dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed.Während des größten Teils dieses Zeitraums blieb die Inflation unter dem 2%-Ziel der Fed. Seit Anfang 2021 liegt sie über dem Zielwert und bleibt es auch heute noch, auch wenn sie erheblich gesunken ist (der Chart bezieht sich auf das dritte Quartal 2023 und wird im Laufe dieses Monats aktualisiert, wobei sie wahrscheinlich weiter sinken wird). Ist es übrigens fair, diese drei Jahre (und noch mehr) mit einer über dem Zielwert liegenden Inflation als "vorübergehend" zu bezeichnen? Wenn ich an das Wort "vorübergehend" denke, stelle ich mir keine 3 bis 4 Jahre vor. Ich glaube nicht, dass das mit "vorübergehend" gemeint ist.Das war eine ernste Sache, die schlimmste Inflation seit Jahrzehnten, und sie ist noch nicht vorbei. Der hier gezeigte "Kern"-Index schließt die Lebensmittel- und Energiepreise aus, die zeitweise schmerzhaft gestiegen sind. Viele, viele Preise sind immer noch viel höher als im Jahr 2020, und es ist unwahrscheinlich, dass sie zurückgehen. Die Verhinderung weiterer Schäden ist zwar gut, macht aber nicht rückgängig, was bereits geschehen ist. Dies wäre nur in einer Phase völliger Deflation möglich, und niemand sieht so etwas voraus (außer Lacy Hunt vielleicht).Die Fed tat, was sie konnte, indem sie die Zinsen anhob, wohl wissend, dass sie damit eine Rezession riskierte. Ich dachte (und sagte es in meiner Prognose für 2023), dass wir letztes Jahr eine leichte Rezession erleben würden. So ist es nicht gekommen; das reale BIP-Wachstum war in den ersten drei Quartalen positiv und dürfte im vierten Quartal wieder gestiegen sein. Auch die Arbeitslosenquote hat sich kaum verändert.Hat die Fed die sagenumwobene "weiche Landung" geschafft, die viele von uns für unmöglich hielten? Wie ich letzte Woche sagte, sagten 85% der Wirtschaftswissenschaftler letztes Jahr eine Rezession voraus. Ich war einer von ihnen. Ich fühlte mich unwohl, weil ich zu dem Konsens gehörte, und wie sich herausstellte, war dieses Unbehagen, zu dem Konsens zu gehören, genau das richtige Gefühl.Eine Rezession könnte noch bevorstehen... oder sie könnte bereits eingetreten sein. Denken Sie daran, dass wir in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zwei Quartale mit einem Rückgang des BIP in Folge erlebt haben. Das war eine "technische Rezession", auch wenn sie von den offiziellen Zählern nicht bestätigt wurde. Möglicherweise wurde dadurch genug Druck freigesetzt, um diese Expansionsphase zu verlängern.Ehrlich gesagt - und das ist reine Spekulation - frage ich mich manchmal, ob das Wort "Rezession" die Bedeutung verloren hat, die wir alle ihm geben. Wir wissen, dass eine übermäßige Verschuldung das Wachstum drückt, ungeachtet dessen, was Neo-Keynesianer und MMTler sagen. Der demografisch bedingte Arbeitskräftemangel schreckt auch von Entlassungen ab, die einst der wichtigste Kanal zur Reduzierung der Nachfrage waren."Wir haben derzeit etwa 162 Mio. Beschäftigte in diesem Land und weitere 8,8 Mio. neue offene Stellen, also etwa 171 Mio. auf der Nachfrageseite. Die derzeitige Zahl der US-Arbeitskräfte liegt bei etwa 168 Millionen, was zwar nicht perfekt ist (immer noch mehr Nachfrage), aber dem entspricht, was die Fed sehen will." (Quelle: The Bahnsen Group)