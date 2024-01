Breakout-Aufschwung in Gold 2024

Der bedeutsame Ausbruch des Goldpreises nach oben in Richtung nominaler Rekordwerte wird sich 2024 beschleunigen. Die wichtigsten zinsbullischen Faktoren für diesen führenden alternativen Vermögenswert haben sich zusammengetan, was den Goldpreis in diesem Jahr deutlich nach oben treiben dürfte. Spekulanten und Anleger werden in zunehmendem Maße zurückkommen, wenn Gold weitere Rekordstände erreicht und seine Gewinne beschleunigt. Die technischen, sentimentalen und fundamentalen Sterne stehen günstig für einen starken Anstieg des Goldpreises.Nachdem der Goldpreis in der vergangenen Woche etwas zurückgegangen war, hat er in diesem jungen Jahr noch nicht viel Aufregung ausgelöst. Am vergangenen Donnerstag gab der Goldpreis aufgrund von Verkäufen an den Goldfutures um bescheidene 0,5% nach, während der US-Dollar nach einem beträchtlichen Ausverkauf wieder etwas zulegte. Am Mittwoch wurde ein weiterer Rückgang um 0,5% verzeichnet, was zum Teil auf das Protokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Mitte Dezember zurückzuführen war, das weniger optimistisch ausfiel.An dem Tag, an dem die Entscheidung des FOMC in wichtigen Punkten positiv überraschte, war der Goldpreis um 2,3% in die Höhe geschnellt. Die eigentliche geldpolitische Erklärung enthielt einen Zusatz, der weitere Zinssenkungen unwahrscheinlicher erscheinen ließ, hochrangige Fed-Vertreter senkten ihre Prognosen für den Leitzins zum Jahresende 2024 um 50 Basispunkte, und der Fed-Vorsitzende selbst äußerte sich auf seiner Pressekonferenz etwas zurückhaltender. Die Händler griffen dies auf und rechneten mit sechs Zinssenkungen um 25 Basispunkte im Jahr 2024!Da die Fed jedoch nur drei Zinssenkungen anstrebte, bot das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13. Dezember, das erst am Mittwoch veröffentlicht wurde, die Gelegenheit, einen Rückzieher zu machen. Unmittelbar nach dieser Sitzung sagte der Fed-Vorsitzende, dass der Zeitpunkt der Zinssenkung diskutiert wurde. Das Protokoll spiegelt jedoch nicht die Tendenz des FOMC wider, die Zinsen zu senken. Entweder wurde das Protokoll bereinigt, um die Zinssenkungserwartungen einzudämmen, der Fed-Vorsitzende hat sich falsch ausgedrückt, oder die Händler haben ihn falsch interpretiert.Für einen erfolgreichen Handel ist es jedoch unerlässlich, das Gesamtbild im Auge zu behalten. Am 1. Dezember stieg der Goldpreis auf 2.071 Dollar und erreichte damit seinen ersten neuen nominalen Rekordstand seit 3,3 Jahren! Dann brach der Goldpreis im Vorfeld der FOMC-Sitzung ein, von der man erwartet hatte, dass sie sich als "falkenhaft" erweisen würde. Als dies nicht der Fall war, stieg der Goldpreis wieder an und erreichte am 27. Dezember mit 2.077 Dollar einen zweiten Rekordschlusskurs. Zur Wochenmitte hat der Goldpreis lediglich um 1,4% nachgegeben.Der Rekordaufschwung des Goldpreises ist also sehr lebendig und wird sich bis 2024 noch verstärken. In den letzten Jahren hat der Goldpreis eine massive säkulare aufsteigende Dreiecksformation herausgebildet. Diese klassischen Fortsetzungsmuster sind sehr zinsbullisch, da Ausbrüche nach oben Käufe anziehen, die ihre Gewinne verstärken. Der kleine Rückschlag des Goldpreises in der vergangenen Woche ist kaum zu bemerken, ein unbedeutender Ausrutscher in diesem beeindruckend bullischen Chart.Mehrere Jahre lang erwies sich der eiserne obere Widerstand von 2.050 Dollar für Gold als ein Friedhof im Himmel, der bei mehreren größeren Aufwärtsbewegungen nicht überwunden werden konnte. Dennoch erreichte der Goldpreis per Saldo höhere Tiefststände, mit Ausnahme des anomalen Einbruchs Mitte 2022, der auf extreme Zinserhöhungen der Fed zurückzuführen war. Dazu gehörten vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte in Folge, die den US-Dollar-Index in nur 6,0 Monaten um enorme 16,7% auf ein 20,4-Jahres-Hoch katapultierten!Goldfutures-Spekulanten orientieren sich in erster Linie an der Entwicklung des Dollar, um dann das Gegenteil zu tun. Sie stießen also massiv Goldfutures ab, als der USDX in die Stratosphäre schoss. Doch obwohl diese Leute über eine unglaubliche Hebelwirkung verfügen, ist ihre Feuerkraft ziemlich begrenzt. Diese war schnell erschöpft, so dass der Goldpreis aufgrund von Käufen zur Umkehrung des Mittelwerts in einen neuen Aufwärtstrend einschwenkte. Dieses massive säkulare aufsteigende Dreieck ist wohldefiniert.Da die Preise in technischen Mustern mit Ausbrüchen liebäugeln, aber nicht durchschlagen können, warte ich auf entscheidende Ausbrüche von über 1%. Das war im Dezember der Fall: Der erste nominale Rekordwert von Gold seit 3,3 Jahren lag etwas mehr als 1% über dem Widerstand von 2.050 Dollar! Mit dem zweiten Rekordschlusskurs Ende Dezember wurde der Ausbruch auf 1,3% ausgeweitet. Dieser neue Vorstoß in den Rekordbereich ist eine echte Sache, ein technisch bestätigter Ausbruch mit sehr positiver Tendenz.Goldrekorde sind spannend, weil sie große Kaufimpulse auslösen. Normalerweise schenken Mainstream-Anleger alternativen Vermögenswerten, allen voran Gold, wenig Aufmerksamkeit und konzentrieren sich auf die Aktienmärkte. Eine Reihe von Rekordabschlüssen führt jedoch zu einer optimistischen Berichterstattung in den Finanzmedien, wodurch Gold bald wieder ins Blickfeld gerät. Die Anleger beginnen, einen Teil ihres Kapitals in Gold umzuschichten, um dessen Wertzuwächsen nachzujagen, was zu einem sich selbst verstärkenden Tugendkreis führt.Je mehr Goldanleger kaufen, desto höher steigt der Goldpreis. Und je größer die Gewinne von Gold sind, desto attraktiver wird es für weitere Anleger, die immer mehr einsteigen. Daher neigen Goldaufschwünge, die durch Käufe von Anlegern bei neuen Rekorden angeheizt werden, dazu, zu massiven Ausmaßen heranzureifen. Die letzte Aufwärtsbewegung des Goldpreises, die von dieser starken Rekorddynamik angetrieben wurde, war das Monster von Mitte 2020 mit +40,0%! Während der 97 Handelstage, die es dauerte, erreichte Gold 30 neue Rekordschlussstände.