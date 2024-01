Tod des Dollars kündigt sich an; Gold wird 2024 stark steigen  Gerald Celente

Im zweiten Teil des jüngsten Interviews für ITM Trading spricht Daniela Cambone mit Gerald Celente über dessen Prognosen für den Goldpreis und den US-Dollar. 2024 könnte laut dem Trendforscher ein "goldenes Jahr für Gold" werden. In seinem neuesten Trends Journal schrieb er: "Wie wir seit einigen Monaten prognostiziert haben, wird die US-Notenbank die Zinsen senken, und je tiefer die Zinsen fallen, desto tiefer wird der US-Dollar fallen und desto höher wird der Goldpreis steigen."Celente ist überzeugt, dass die "Bankster" die US-Regierung leiten und die Kontrolle behalten wollen. Dies sei einer der Gründe, warum der Goldpreis noch nicht stark gestiegen ist. "Dies wird das Jahr des Goldes sein", ist er sich sicher. "Ich habe noch nie eine solche Gelegenheit gesehen wie die, die sich jetzt bietet."Laut Celente sehen wir aktuell den Beginn des Sterbens des Dollars. Dass die BRIC-Staaten nicht mehr in Dollar handeln könnte ihm zufolge das Ende des amerikanischen Imperiums bedeuten: "Der Dollar wird untergehen. Wenn sie den Petrodollar loswerden, kann man ihm Lebewohl sagen. Und dann werden die Goldpreise in die Höhe schießen." Gold könne ganz problemlos über 3.000 US-Dollar steigen.© Redaktion GoldSeiten.de