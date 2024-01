Jeff Currie: Optimistischer Blick auf den Rohstoffmarkt

In einem Interview mit Bloomberg sprach Jeff Currie, ehemaliger Leiter der Rohstoffabteilung von Goldman Sachs, am Montag über die Entwicklungen auf dem Rohstoffmarkt im Jahr 2023 und über seine bullischen Aussichten für 2024.Laut Currie stehen die Rohstoffe in diesem Jahr vor einem "klassischen Zyklusende". In diesem sei der Besitz von Rohstoffe immer angezeigt. Die Lagerbestände seien niedrig, die Reservekapazitäten außerhalb des Ölsektors erschöpft, und die meisten Reservekapazitäten im Ölsektor befänden sich in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem sei die Nachfrage auf Rekordniveau.Wenn man diese drei Faktoren zusammenbringe, sähen die Fundamentaldaten wirklich nicht schlecht aus.© Redaktion GoldSeiten.de