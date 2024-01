Imperial accueille Guy Bourassa a titre de Chef de la direction Cette nouvelle nomination renforce l'equipe de direction

MONTRÉAL - - 9 janvier 2024 - Groupe Minier Impérial (la « Société » ou « Impérial ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX:IPG) (OTCQB:IMPNF) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Guy Bourassa au poste de Chef de la direction avec prise d'effet immédiate. M. Pierre Neatby, le Président et Chef de la direction actuel, restera Président et occupera dorénavant le rôle de Chef des opérations. La nomination de M. Bourassa vient renforcer l'équipe de direction et apporte une expérience additionnelle clé dans le domaine des métaux critiques, un atout précieux alors que la Société concentre ses efforts sur le développement de son projet phare de scandium Crater Lake.

« Nous sommes heureux de compter parmi nous, Guy et Pierre, deux dirigeants de haut calibre pour faire avancer le projet Crater Lake et mettre en valeur Impérial », a déclaré Jeff Swinoga, Président du Conseil d'administration. « Le leadership visionnaire de Guy, sa solide expérience en matière de développement de projets et ses connaissances approfondies dans le domaine des métaux critiques bénéficieront à tous nos actionnaires à mesure que nous avançons vers la phase de faisabilité et, ultimement, de construction du projet Crater Lake. ».

M. Bourassa se concentrera sur la stratégie globale, la communication et le financement d'Impérial. M. Neatby se concentrera sur le développement de marchés, l'avancement de l'étude de préfaisabilité et sur les opérations quotidiennes de la Société.

« Je suis très heureux qu'Impérial ait pu attirer un dirigeant expérimenté du calibre de M. Bourassa. Guy et moi nous connaissons depuis plusieurs années et nous avons hâte de travailler ensemble. » a déclaré M. Neatby.

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe d'Impérial et de participer à l'avancement du projet Crater Lake. Je crois profondément à la valeur inexploitée du scandium et j'ai hâte de faire de cette Société un chef de file du secteur » a déclaré M. Bourassa.

De plus, M. Bourassa est recommandé comme candidat au poste d'administrateur de la Société dans la Circulaire de la direction d'Impérial pour l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 6 février 2024.

M. Guy Bourassa est un dirigeant expérimenté dans le secteur minier, possédant de profonds réseaux au Québec et à travers le monde. Il a été fondateur, administrateur et a agi à titre de Président et Chef de la direction de Nemaska Lithium Inc. de janvier 2008 à février 2020. Au cours des 30 dernières années, il a occupé les postes de Président, Chef de la direction et administrateur au sein de nombreuses sociétés minières juniors basées au Québec. Il possède une expérience solide et d'importantes connaissances relativement au secteur des métaux critiques.

Le 9 janvier 2024, M. Bourassa se verra attribuer 2,5 millions d'options au prix de 0,10$ par action. Ces options seront valides 5 ans et seront acquises selon l'échéancier suivant : 25 % à la date d'attribution, 25 % 6 mois plus tard, 25 % 12 mois à compter de la date d'attribution et le dernier 25 % 18 mois à compter de la date d'attribution.

À PROPOS DU GROUPE MINIER IMPÉRIAL

Impérial est une société canadienne de métaux technologiques qui se concentre sur l'avancement de son projet phare de scandium et de terres rares Crater Lake, au Québec. Impérial est cotée à la Bourse de croissance TSX sous «IPG» et à la Bourse OTCQB sous «IMPNF». Elle est dirigée par une équipe expérimentée de professionnels du développement minier.

Pour toute information additionnelle, veuillez contacter :

Groupe Minier Impérial

Pierre Neatby Président et Chef des opérations

Téléphone : +1 (514) 360-0571 Courriel : info@imperialmgp.com Fig House Communications (RI) Rebecca Greco +1 (416) 822-6483 fighouse@yahoo.com

Site Web : www.imperialmgp.com Twitter : @imperial_mining Facebook : Imperial Mining Group

