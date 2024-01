Brent-OIL vor neuen Impulsen?!

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Nordseeorte Brent hielt sich grob an den Fahrplan der letzten Einschätzung vom 1. Dezember des vergangenen Jahres. Grob deshalb, weil das Abwärtsziel von 71,85 USD knapp verfehlt wurde. Doch mit dem Tief bei 72,51 USD erreichte das schwarze Gold seinen finalen Tiefpunkt, bevor es wieder dynamisch gen Norden ging.Der Widerstand bei 79,95 USD bewies hierbei abermals seine Präsenz und somit prallten die Notierungen zum Jahresende hin davon ab. Für einen größeren Abverkauf fehlte jedoch die Kraft und insofern sollte man unverändert auf das Level von 79,95 USD auf der Oberseite achten. Ein Anstieg darüber könnte rasch für Folgeimpulse gen Norden sorgen, sodass Zugewinne bis 83,03 USD nicht überraschen sollten. Oberhalb davon wäre deutlicheres Potenzial bis 86,93 USD gegeben.Sollte hingegen das erst heute wieder bestätigte Level von 76,01 USD fallen, wäre mit neuerlichen Verlusten zu rechnen. Zumindest ein Abwärtslauf bis 72,51 USD müsste man berücksichtigen, bevor darunter schließlich doch noch die Unterstützung bei 71,85 USD rufen dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.