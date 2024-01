Gewollte Provokation?, Türkei auf Abwegen & Gold!

Der Bauernprotest hat ganz Deutschland erfaßt und scheint ein Ventil für vieles zu sein, das sich angestaut hat, besonders die Verschwendung von Steuergeldern. Es scheint ein Schwerpunkt dieser Regierung zu sein, Geld im Ausland zu verteilen. Auf Twitter fliegen die Fetzen, die Stimmung ist aufgeheizt.In Deutschland sinkt die Industrieproduktion im November den 6. Monat in Folge. Statt erwarteten 0,3% Plus wurde es ein Minus von 0,7%.Bereitet sich die Türkei auf einen Beitritt zu den BRICS vor? Neue Sprachanforderungen an zukünftige Diplomaten scheinen in diese Richtung zu weisen.In den USA steigen die Suchanfragen nach Umbaumöglichkeiten von Transportern zum Wohnen. Ein Video mit entsprechenden Hinweisen erreicht in kurzer Zeit über eine Million Aufrufe.Gold sieht weiter interessant aus. Der aktuelle Contango spricht für einen starken Anstieg. Chinas ZB kauft im Dezember weitere 290.000 oz Gold, den den Börsen in Shanghai sinken die Silberbestände.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)