Gold könnte in der ersten Hälfte des Jahres auf 2.200 $ steigen  MKS

Laut Nicky Shiels, Metallstrategin bei MKS PAMP, wird der Goldpreis im Jahr 2024 voraussichtlich ein Rekordhoch erreichen. Dies berichtet Kitco News Die Expertin prognostiziert, dass der Goldpreis in diesem Jahr zwischen 1.900 $ und 2.200 $ je Unze liegen und in der ersten Jahreshälfte Rekordhöhen erreichen wird. Shiels erwartet steigende Goldpreise, da die US-Notenbank eine Zinssenkung im März plane, was auch zunehmend die Markterwartungen widerspiegle. Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Märkte eine 60%ige Chance für eine Zinssenkung im ersten Quartal.Neben der Geldpolitik der US-Notenbank dürften laut Shiels auch die geopolitische Unsicherheit und der anhaltende Trend zur Entdollarisierung den Goldpreis weiter unterstützen.Die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis in diesem Jahr auf bis zu 2.500 $ je Unze ansteigt, sieht Shiels bei 30%. Dagegen sieht sie eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis auf 1.600 $ fällt, sollte eine anhaltend hartnäckige Inflation die Federal Reserve zwingen, ihre restriktive Geldpolitik beizubehalten.Shiels ist auch in Bezug auf Silber optimistisch und erwartet einen Preisanstieg auf 25 $ je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de