Ole Hansen sieht "Jahr der Metalle"

Ole Hansen zufolge könnte das neue Jahr "das Jahr der Metalle" werden, wobei der Schwerpunkt auf Gold, Silber, Platin, Kupfer und Aluminium liege.Im Bereich der Edelmetalle glaubt der Leiter der Rohstoffstrategie bei Saxo, dass die Aussicht auf niedrigere Realrenditen und eine Verringerung der Kosten für das Halten einer unverzinslichen Position die Nachfrage stützen wird. Dies gelte insbesondere für börsengehandelte Produkte, bei denen die Anleger in den letzten sieben Quartalen als Nettoverkäufer auftraten.Mit Blick auf Gold erklärt er in seinem Quartalsausblick : "Nach einer überraschend robusten Performance im Jahr 2023 erwarten wir für 2024 weitere Kursgewinne. Die Zuwächse werden von einem Dreiergespann aus dynamischen Hedgefonds, Zentralbanken, die weiterhin Gold in Rekordtempo kaufen, und einer erneuten Nachfrage von ETF-Anlegern wie beispielsweise Vermögensverwaltern angetrieben – die seit fast zwei Jahren aufgrund des Anstiegs der realen Renditen und der gestiegenen Carry-Kosten abwesend waren."Industriemetalle werden dem Experten zufolge von Angebotsunterbrechungen, dem Wiederaufbau von Lagerbeständen in der Industrie bei sinkenden Finanzierungskosten und dem anhaltenden Nachfragewachstum Chinas profitieren. Zudem werde die grüne Transformation weiter an Dynamik gewinnen. Sie dürfte in einigen Fällen die Nachfrage nach Kupfer und Aluminium von traditionellen Endverbrauchern, die unter den schwächeren Wirtschaftsaussichten im Jahr 2024 leiden könnten, ersetzen.© Redaktion GoldSeiten.de