Palladium - das war ein Satz mit X und doch

Quelle Chart: stock3

… und doch erscheint das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium gegenwärtig abermals interessant. Im Anschluss an die massive Performance vom Dezember kehrte der Preis nahezu schnurstracks wieder zurück zum Ausgangspunkt. Hierbei rückt aktuell wieder der Bereich rund um 950 USD ins Visier, welcher im Rahmen einer möglichen Bodenbildung durchaus Potenzial verspricht. Stabilisiert sich Palladium daher auf aktuellem Niveau, könnte ein bald einsetzender Auftrieb erneut rasch hinauf bis 1.053 USD beziehungsweise in Richtung 1.129 USD je Unze führen.Sollte demgegenüber das Level von 950 USD dauerhaft und signifikant unterschritten werden, müsste man mit neuen Reaktionstiefs rechnen. Ein erster Haltepunkt lässt sich dabei für den weiteren Verlauf erst um Bereich von 833 USD lokalisieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.