Gold - Die Bären haben noch nicht aufgegeben

Ausgehend von einem Korrekturtief bei 1.972 USD versucht die Käuferseite beim Goldpreis seit Mitte Dezember an die Rally des Herbstes 2023 anzuknüpfen. Allerdings scheiterten die Bullen bislang an der Widerstandszone auf Höhe des alten Rekordhochs bei 2.076 USD. Im neuen Jahr setzte sich der Kursrückgang fort und drückte den Goldpreis in dieser Woche bereits unter die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie.Nach der heutigen Erholung dürften die Bären weiter nachlegen und den Goldpreis an die Unterstützungen bei 2.009 und 1.998 USD drücken. Auf diesem Niveau könnte nach einer Bodenbildung eine deutliche Aufwärtsbewegung einsetzen, die auch imstande wäre, den Widerstandsbereich von 2.047 bis 2.055 USD zu überwinden. Die Folge wäre ein Anstieg bis 2.076 USD.Sollte der Goldpreis dagegen unter 1.998 USD fallen, wäre ein Verkaufssignal aktiviert und in den kommenden Wochen mit einer Abwärtsbewegung unter 1.959 USD zu rechnen. Ideales Ziel einer solchen Korrektur wäre das Tief bei 1.931 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)