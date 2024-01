US-Unternehmen droht großer Schock  Danielle DiMartino Booth

Daniela Cambone sprach für ITM Trading kürzlich mit Danielle DiMartino Booth über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen in den USA. Die CEO und Chefstrategin des Forschungs- und Analyseunternehmens Qi Research, teilt ihre Besorgnis darüber, dass Unternehmen mit höheren Refinanzierung von Schulden vor der Fälligkeit zu kämpfen haben, was die Gewinne bei den derzeitigen Zinssätzen beeinträchtigen könnte. "Wir werden beobachten, dass die Unternehmen bereits im März und April zum ersten Mal seit 40 Jahren aktiv Schulden refinanzieren werden," so Booth.Sie weist auf die Diskrepanz zwischen den Behauptungen von Fed-Vertretern wie Janet Yellen über die Stärke der US-Wirtschaft auf der einen Seite und der harten Realität, dass viele Amerikaner ihren Arbeitsplatz verlieren, auf der anderen Seite hin. "Jeder CEO in Amerika sagt im Moment: "Wir werden 25% unserer Belegschaft abbauen, weil wir im Team Shareholder sind. Das ist alles schön und gut, aber es gibt Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, und wir sehen, wie sich Entlassungen und Geschäftsschließungen bis ins Jahr 2024 hinein beschleunigen."Um die finanzielle Unsicherheit zu überstehen, rät Booth Anlegern, sich mit Gold abzusichern: "Gold ist für mich das ultimative Diversifizierungsinstrument zu jeder Zeit, egal ob im Hintergrund eine Inflation oder eine Deflation stattfindet. Wenn man der Meinung ist, dass der Aktienmarkt überbewertet ist, dass die Kreditmärkte schwanken, dass hochverzinsliche Anleihen noch nie so hoch bewertet waren, dann möchte man als Anleger eine Absicherung in seinem Portfolio haben, die im Falle eines Scheiterns, z. B. bei einer Finanzkrise, das Portfolio nach unten hin absichert. Hier kommt Gold ins Spiel."© Redaktion GoldSeiten.de