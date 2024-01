Great Pacific Gold erhält weitere hochgradige Ergebnisse aus dem Alterationshalo und erweitert die Entdeckung

HoleIEastNorthAzimuDip From To DownhoAu

D th (deg. (m) (m)le g/t

(deg) Inter

.) val

(m)



CRC0026355850092 -66 95 103 8 106

7 17 93



inclu 95 100 5 166

des



inclu 96 98 2 413

des

Vancouver, 11. Januar 2024 - Great Pacific Gold Corp. (Great Pacific Gold oder GPAC oder das Unternehmen) (TSXV: GPAC - WKN: A3EQ9X - OTCQX: FSXLF) meldete vor kurzem eine hochgradige Goldentdeckung auf seinem Projekt Lauriston in Victoria, Australien (siehe Pressemitteilung vom 19. Dezember 2023). Das Reverse-Circulation (RC)-Bohrloch CRC07 durchschnitt 5 m mit 166 g/t Gold auf 95 m, einschließlich 2 m mit 413 g/t Gold auf 96 m, einschließlich 1 m mit 468 g/t Gold und 1 m mit 358 g/t Gold.Nach der Bekanntgabe dieses hochgradigen Goldabschnitts wurde der Alterationshalo außerhalb der stark mineralisierten Zone untersucht. Man ging davon aus, dass dieser Halo außerhalb des hochgradigen 5-Meter-Abschnitts anomale Goldwerte aufweisen würde, doch stattdessen wurden hochgradige Proben, einschließlich eines Abschnitts von 1 Meter mit einem Gehalt von 13 g/t Gold, erhalten.Die vollständige Analyse des Abschnitts von 95 m beträgt nun 8 m mit 106 g/t Gold, davon 5 m mit 166 g/t Gold, 2 m mit 413 g/t Gold, 1 m mit 468 g/t Gold und 1 m mit 358 g/t Gold.Das Comet-Prospekt, in dem das Entdeckungsloch der hochgradigen Zone gebohrt wurde, weist epizonale Merkmale von Au-As-Sb auf und ähnelt geologisch der Lagerstätte Fosterville Mine (siehe Abbildung 1). Die nach Westen abfallende Comet-Verwerfungszone besteht aus ordovizischen Schiefern und Sandsteinen, die in einer Reihe von nord-südlich verlaufenden Ziehharmonikafalten gefaltet sind. Diese hochgradige Entdeckung befindet sich in der Nähe der Comet-Antiklinale, die in diesem Gebiet kartiert wurde und einen ähnlichen strukturellen Rahmen wie die Mineralisierung bei Fosterville darstellt.Ein Diamantbohrgerät wird vor Ort mobilisiert, um die Entdeckung, die mit einem RC-Bohrgerät gemacht wurde, weiterzuverfolgen, und die Bohrungen bei Comet werden voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar wieder aufgenommen.Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, mitteilen zu können, dass Dr. Chris Muller dem Board of Directors beigetreten ist und damit John Lewins ablöst, der dem Unternehmen in einer aktiven Beiratsfunktion erhalten bleibt. Das Unternehmen ist sehr dankbar für die bedeutenden Beiträge von Herrn Lewins zum Unternehmen seit dem Börsengang im April 2020.Dr. Muller ist ein Geologe mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Exploration im Tagebau und im Untertagebau, im bergbaunahen Bereich, in Brownfields und Greenfields in Papua-Neuguinea, der Mongolei, China, Ghana, Indonesien und Thailand. Er ist Executive Vice President, Exploration bei K92 Mining Inc. einem schnell wachsenden Gold- und Kupferproduzenten in Papua-Neuguinea. Dr. Muller hat an einer Reihe von Mineralvorkommen gearbeitet, darunter porphyrische Cu/Au-, epithermale und Skarn-Edel- und Basismetall-, Karbonat-Basismetall- und archäische Goldlagerstätten. Im Laufe seiner Karriere war er direkt an mehreren wichtigen Mineralfunden beteiligt, darunter die Entdeckung weiterer Porphyrlagerstätten, die zum Weltklassestatus des Wafi/Golpu-Projekts in Papua-Neuguinea führten.Während seiner Amtszeit bei K92 waren Dr. Muller und das Team von K92 an mehreren Entdeckungen beteiligt, darunter Kora North, das von der Prospectors and Developers Association of Canada mit dem renommierten Thayer Lindsley Award für die beste globale Entdeckung im Jahr 2021 ausgezeichnet wurde, und die Entdeckung des Blue Lake Porphyry, das erstmals 2017 entdeckt wurde und nun die fünftgrößte Porphyrlagerstätte Papua-Neuguineas ist.Er hat einen Bachelor of Science (mit Schwerpunkt Geologie und Geophysik), einen Abschluss mit Auszeichnung in Wirtschaftsgeologie und einen Doktortitel in Plattentektonik in Verbindung mit molekularer Datierung.Im Zusammenhang mit den jüngsten Ernennungen in Papua-Neuguinea, einschließlich der Ernennung von Dr. Muller, gibt das Unternehmen bekannt, dass es insgesamt 6.690.000 Restricted Share Units und 2.215.000 Aktienoptionen im Rahmen des Vergütungsprogramms des Unternehmens gewährt hat. Die "Restricted Share Units" werden gemäß der Vereinbarung über die "Restricted Share Units" jedes Teilnehmers und gemäß den Regeln der TSX Venture Exchange unverfallbar. Darüber hinaus können die Optionen über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Zuteilung zu einem Preis von 0,95 $ pro Aktie ausgeübt werden.Abbildung 1 - Lageplan des Comet-Projekts und BohrlochplanFalls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2023_12_19_GPAC_News1_6097d8a44c.jpgAbbildung 3 - Comet Querschnitt 5850100mNFalls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_01_11_GPAC_News_2_5e6dc18299.jpgFür den 8-m-Abschnitt wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,6 g/t Au und kein interner Abfall verwendet. Der 5-m-Abschnitt verwendet einen Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Au und keinen internen Abfall, während der höhergradige eingeschlossene Abschnitt von 2 m Untersuchungsergebnisse von mehr als 350 g/t Au und keinen internen Abfallparameter verwendet. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen. Die Untersuchungsergebnisse sind nicht gedeckelt.Alle Proben wurden einer Qualitätskontrolle unterzogen, die für Perkussionsbohrungen mit Duplikaten, Leerproben und handelsüblichen Standards mit den erwarteten Ergebnissen der eingereichten Proben geeignet ist. Alle Untersuchungen wurden von Onsite Laboratory Services Ltd (ISO: 9001) mit Sitz in Bendigo, Victoria, unter Anwendung von Brandprobenverfahren mit einer 25g- oder 50g-Ladung und ICP- oder AAS-Abschluss durchgeführt. Die Ergebnisse der Qualitätskontrolle sind konsistent.Great Pacific Gold verfügt über ein Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Papua-Neuguinea (PNG") und Australien.In PNG erwarb Great Pacific Gold vor kurzem ein bedeutendes 2.166 Quadratkilometer großes Mineralexplorationslandpaket in PNG. Das Landpaket umfasst zwei ELs und mehrere ELAs. Es umfasst sowohl Explorationsziele im Frühstadium als auch im fortgeschrittenen Stadium mit hochgradigen epithermalen Adern und porphyrartigen Mineralisierungen.Das Projekt Arau besteht aus einer EL (EL 2651) und einer ELA (ELA 2715), die sich in der Region Kainantu befinden und das Mt.-Victor-Projekt einschließen, wo frühere Bohrungen mehrphasige intrusive Komplexe mit Kupfer- und Goldmineralisierung gefunden haben.Das Projekt Wild Dog besteht aus einer EL, EL 2761, und einer ELA, ELA 2516, die sich auf der Insel New Britain und etwa 50 km südwestlich von Rabaul und Kokopo, PNG, befinden.Das Projekt Kesar Creek besteht aus einem Explorationslizenzantrag, ELA 2711, und liegt 10 km westlich der Goldmine K92, die sich im Besitz der K92 Mining Inc. befindet und von dieser betrieben wird.In Australien begann Great Pacific Gold mit zwei hochgradigen Goldprojekten, die sich zu 100 % im Besitz von Great Pacific Gold befinden, den Projekten Lauriston und Golden Mountain, und hat seither ein großes Gebiet an bewilligten und beantragten Grundstücken erworben, das weitere hochgradige Goldmineralisierungen im Epizonenbereich (bei niedrigen Temperaturen) und damit verbundene Goldmineralisierungen im Zusammenhang mit Intrusionen enthält, die sich alle im Bundesstaat Victoria, Australien, befinden. Das Landpaket von Great Pacific Gold, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere das Projekt Lauriston, ein 666 Quadratkilometer großes Grundstück unmittelbar südlich und innerhalb desselben geologischen Rahmens, in dem sich die Goldmine Fosterville von Agnico Eagle Mines Ltd. und die dazugehörigen Explorationsgrundstücke befinden. Das Golden Mountain Projekt ist ein intrusionsbezogenes Goldprojekt am Rande des Strathbogie Granits und liegt am nördlichen Ende des Walhalla Goldgürtels. Die erworbenen Projekte beinhalten das epizonale Goldprojekt Providence mit dem Goldfeld Reedy Creek, das an das Explorationsprojekt Sunday Creek von Southern Cross Gold (ASX:SXG) angrenzt, und eine große Gruppe von kürzlich konsolidierten Konzessionen, die Walhalla Gold Belt Project genannt werden und eine Vielzahl von epizonalen und intrusionsbezogenen Goldmineralisierungen enthalten. Darüber hinaus verfügt Great Pacific Gold über ein weiteres Goldprojekt mit dem Namen Moormbool, das eine epizonale Goldmineralisierung und eine damit verbundene potenzielle intrusionsbezogene Goldmineralisierung aufweist, sowie über das Projekt Beechworth im Nordosten des Bundesstaates, das eine intrusionsbezogene und mesozonale Goldmineralisierung enthält.Alle Grundstücke von GPAC befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und weisen trotz begrenzter moderner Explorations- und Bohrarbeiten eine historische Goldproduktion aus Hartgestein auf.Qualifizierte PersonDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rex Motton, AusIMM (CP), COO von GPAC, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Motton ist für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung verantwortlich.Im Namen des UnternehmensRex MottonChief Operating Officer und DirectorAdam Ross, Investor RelationsTel: +1-604-229-9445Gebührenfrei: +1-833-923-3334Email: info@fostervillesouth.comDiese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Rechtliche Hinweise: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fosterville South warnt davor, dass alle vorausschauenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Entwicklung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Fosterville South, den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Grundstücken Lauriston und Golden Mountain und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können sich die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen unterscheiden, die in den vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den geltenden Wertpapiergesetzen verpflichtet sich Fosterville South nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.