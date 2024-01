US-Silberproduktionszahlen für Oktober 2023

Das US Geological Survey (USGS) veröffentlichte in dieser Woche die aktuellen Zahlen zur Silberproduktion der USA für den Monat Oktober 2023.Wie aus den Daten hervorgeht, wurden im diesjährigen Oktober täglich durchschnittlich 2.550 Kilogramm Silber produziert. Verglichen mit September ergab sich damit ein Plus von 7%, im Vergleich zu den 2.760 kg pro Tag im Gesamtjahr 2022 zeigt sich indes ein Rückgang von 8%. Insgesamt wurden im diesjährigen Oktober 79.200 Kilogramm Silber produziert.Der durchschnittliche von Engelhard Industries festgelegte Silberpreis belief sich im Oktober auf 22,44 Dollar je Feinunze, damit ging er im Vergleich zum September um 4% zurück, lag aber 14% höher als im Oktober 2022.© Redaktion GoldSeiten.de