Ist die Inflation rückläufig? Das sagt Präsident Biden

Hören wir uns eine Erklärung des Weißen Hauses zur Inflation an, um zu erörtern, was real und was imaginär ist.Statement von Präsident Joe Biden: "Der heutige Bericht zeigt, dass die Inflation Ende 2023 um fast zwei Drittel unter ihrem Höchststand lag und die Kerninflation den niedrigsten Stand seit Mai 2021 erreichte. Die Preise für Waren und Dienstleistungen, die für amerikanische Haushalte wichtig sind, wie z. B. eine Gallone Benzin, eine Gallone Milch, ein Dutzend Eier, Spielzeug, Haushaltsgeräte, Mietwagen und Flugtickets, sind im Laufe des Jahres gesunken.Entgegen den Vorhersagen vieler Prognostiker vor einem Jahr ist die Inflation zurückgegangen, während das Wachstum und der Arbeitsmarkt stark geblieben sind. Die Wirtschaft hat seit meinem Amtsantritt mehr als 14 Millionen Arbeitsplätze geschaffen, und Wohlstand, Löhne und Beschäftigung sind heute höher als unter meinem Vorgänger."Veränderung des Consumer Price Index seit Januar 2020 Schlüsselpositionen:• Hauspreise (bis Oktober): +45%• CPI: +19%• Verbraucherpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energie: +18%• Miete des Hauptwohnsitzes: +21%• Lebensmittel: +25%Die Inflation ist nicht rückläufig. Der Consumer Price Index ist nicht gesunken. Einige herausgepickte Posten sind von herausgepickten Höchstständen gesunken.Veränderung des Consumer Price Index seit Januar 2020 von Biden erwähnte Posten:• Energie: +28%• Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier: +27%• Molkereiprodukte: +21%• Flugtarife: -5%, Hurra!Wenn man sich ein Top herauspickt, sehen die Rückgänge besser aus, vor allem im Energiebereich. Ein Kommentar auf Twitter inspirierte diesen Beitrag: