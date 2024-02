Perth Mint präsentiert Goldbarren mit Drachenmotiv

Die bekanntesten Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren sind diverse neue Varianten der Münzen auch in Polierter Platte erhältlich.Im November hat die Prägestätte das Motiv ihrer Lunar-Serie 2024 vorgestellt. Die Münzen stehen entsprechend des antiken Mondkalenders im Zeichen des Drachen.Ab heute bietet die Perth Mint zudem erstmals einen geprägtem 1-Unzen-Barren mit dem diesjährigen Lunar-Motiv an. Der Barren aus 99,99er Gold zeigt den geprägten Abdruck eines Drachens vor einem gemusterten Hintergrund. Die geschuppte Kreatur greift gerade nach einer flammenden Perle, einem Symbol der Weisheit. Enthalten sind die Inschrift "DRAGON" und das chinesische Schriftzeichen für Drache.Die Rückseite des Barrens ist mit einem typischen stilisierten Schwan versehen. Das Logo sowie das Gewicht und der Feingehalt des Barrens erscheinen ebenfalls auf dem Hintergrundmuster.Der Goldbarren ist mit einer Auflage von 30.000 Stück imitiert. Er befindet sich in einer manipulationssicheren Verpackung, die das Wort VOID am Rand des Blisters anzeigt, wenn die Karte aufgestochen wurde. Die Karte hat eine rote Farbe und zeigt rosa Pflaumenblüten.© Redaktion GoldSeiten.de