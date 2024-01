Gold springt nach den US-Erzeugerpreisen gen Norden!

Quelle Chart: stock3

Der Goldpreis zeigte sich seit dem Jahresstart, im Kontext der Dollarstärke, klar von seiner schwächeren Seite. Aufgrund der heutigen US-Erzeugerpreise springt das edle Metall jedoch massiv an und überwindet einerseits den kurzfristigen Abwärtstrend und andererseits die Tageshochs der letzten Tage, sodass ein Wochenschluss auf beziehungsweise nahe den Höchstständen gelingen könnte.Der statistisch bullische Freitag findet einmal mehr, wie auch heute im Video zum Silberpreis besprochen, seine Verwirklichung. Oberhalb von 2.041 USD bleibt die Lage jedenfalls kurzfristig bullisch, sodass in der kommenden Woche eine Attacke auf die Widerstandszone von 2.066 bis 2.075 USD nicht überraschend sollte. Oberhalb davon ruft das nominale Allzeithoch bei rund 2.136 USD.Eine wenig wahrscheinliche Umkehr, zurück unter 2.041 USD, wäre nun als Signal der Vorsicht zu interpretieren. In diesem Fall könnten nochmalige Rücksetzer bis mindestens 2.010 USD erfolgen. Unterhalb von 2.000 USD je Unze würde sich die charttechnische Lage weiter eintrüben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.