Goldminenaktien sind günstig (Teil 2/2)

Meine Leidenschaft für das Bergbaugeschäft begann 1977, als ich zum ersten Mal in der Wertpapierbranche arbeitete. Ich beobachtete mit Faszination die Hierarchie innerhalb der blaublütigen Firma, die mich zuerst einstellte, wo diejenigen, die aus der Clique der Privatschulen mit blauen Blazern und grauem Flanell stammten, mit erstaunlichem Elan aufstiegen, während die Schar der öffentlichen Schulen mit karierten Jacken und Stretch-Cord in die hinteren Reihen der Verkaufsräume verbannt wurde. Der Großteil der heißen Neuzugänge blieb im vorderen Bereich, wo die UCC-Absolventen altbekannte Geschichten erzählten, während die Scarborough-High-Gang um die Reste kämpfte.Trotz dieses widersprüchlichen Zustands im Herzen des Kapitalismus der freien Marktwirtschaft gab es einen der Taugenichtse im hinteren Teil der "Grube" (wie ich sie liebevoll nannte), der niemals Neuemissionen annahm und nie eine der heiligen und heißbegehrten Staatsanleihen platzierte.Dieser kleine Ire war ein Goldbroker. Er redete sehr wenig, kokettierte mit sehr wenigen und kam und ging jeden Tag zur gleichen Zeit. Er nahm nie an den Cocktailstunden in der Vorstandsetage im 32. Stock teil und ging auch nie zu den Weihnachtsfeiern der Mitarbeiter. Seine Kollegen betrachteten ihn als eine Mischung aus Sherlock Holmes und Jack, the Ripper. Zu meinem Glück entdeckte ich seine einzigartige Persönlichkeit in einer dunklen, schmuddeligen Ecke einer schäbigen Arbeiterkneipe namens The Nag's Head Tavern, in der große, verschwitzte Kellner in weißen Hemden, weißen Schürzen und schwarzen Fliegen mit unheimlicher Präzision Tabletts mit Fassbier herumschleppten.Ich war auf der Suche nach einem ehemaligen Mannschaftskameraden aus meiner Eishockeyzeit, als ich ihm begegnete, der allein unter einer schummrigen Lampe saß und eine Ausgabe der Johannesburger "Weekly Mail" (heute "Mail & Guardian") las, aus der er die Preise für die südafrikanischen Goldbergbauaktien herausschnitt. Die Kursautomaten lieferten damals detaillierte Kurse nur für nordamerikanische Aktien, und was "Jammie" (irische Aussprache des Namens "Jimmy") brauchte, waren die Mengen- und Kursdaten für etwa 30 obskure kleine südafrikanische "Penny-Aktien", die in keinem der blaublütigen Portfolios seiner Kollegen zu finden waren.Als ich ihn begrüßte, sah er schockiert aus und suchte sofort den Boden ab, um zu sehen, wen ich mitgebracht hatte, und als er feststellte, dass ich allein war, schob er einen Stuhl heran und sagte: "Setz dich und trink ein Bier mit mir". Also ließ ich mich neben ihm nieder und verbrachte anderthalb Stunden damit, mich über alles Mögliche belehren zu lassen, von der Büropolitik über die Suche nach Kunden bis hin zu den Vorzügen von Guinness-Bier gegenüber Labatt 50, aber was ich nie vergessen werde, sind die 45 Minuten über Gold und die Rendite- und Kurs-Gewinn-Verhältnisse der südafrikanischen Junior-Goldproduzenten.Zu dieser Zeit wurde Gold zu einem Preis von etwa 175 USD je Unze gehandelt, nachdem es während des Ausverkaufs von 1975 bis 1976 von 200 USD auf 110 USD gefallen war. Zum Teil wegen des "Gold"-Gehalts, aber mehr noch wegen ihres Standorts in einem Land, in dem eine Apartheid-Innenpolitik herrschte, wurden diese "Junior"-Unternehmen von der normalen Investorenwelt gemieden und verabscheut. Jammie erläuterte, dass Vaal's Reef, das damals zu 0,90 CAD gehandelt wurde, einen Gewinn von 0,15 CAD je Aktie aufwies, aber eine Dividende von 0,10 CAD je Aktie zahlte, was bedeutete, dass das Unternehmen zum Sechsfachen des Gewinns gehandelt wurde, während es eine Dividendenrendite von 11% aufwies. Andere, spekulativere Werte wiesen höhere Multiplikatoren auf, aber einige von ihnen wiesen eine Rendite von über 15% auf.Jammie erklärte, dass er die Portfolios seiner Kunden mit "diesem südafrikanischen Müll" belaste, weil Gold auf 500 Dollar Unze steigen würde, und das würde diese Junioren auf ein nordamerikanisches Niveau von KGV (10) und Rendite (5%) bringen. Nach etwa einem Dutzend Pints schüttelte ich ihm die Hand und stolperte davon, um entweder zurück ins Büro oder in eine andere Kneipe zu gehen (ich kann mich nicht erinnern), aber das war das beste "Mittagessen" (in flüssiger oder anderer Form), das ich in meiner 45-jährigen Karriere je hatte.Unnötig zu erwähnen, dass die Goldpreise schließlich auf die inflationäre Finanzpolitik der Carter-Regierung und die expansive Geldpolitik unter Arthur Burns als Fed-Vorsitzendem reagierten und bis 1980 auf 850 Dollar je Unze anstiegen. Zwischen unserem Mittagessen 1977 und 1980 war Jammie zum "Senior Advisor, Vice-President" befördert worden, denn was mit einem Geschäftsvolumen von 10 Millionen Dollar begann, war auf über 150 Millionen Dollar angewachsen, während die kleine Aktie von Vaal's Reef 0,90 CAD (1977) nun einen Gewinn von 1,20 CAD je Aktie und ein KGV von 20 (24 Dollar je Aktie) auswies und die Dividende auf 0,90 CAD erhöhte.Was also als 0,90-CAD-Aktie mit einer Rendite von 11% begann, zahlte nun eine Dividende von 0,90 CAD und wurde mit einem Multiplikator von 20 gehandelt. Jammies Kunden verdienten ein Vermögen, das ihr Leben veränderte, und ich erinnere mich an den Tag, an dem er ankündigte, dass er "sich aus diesem Schlamassel zurückziehen" würde und massive Gewinne aus all seinen Goldaktien mitnahm, als der Goldpreis 800 Dollar je Unze überschritt.Der Nebeneffekt dieser wunderbaren Geschichte war folgender: Als er begann, die Goldportfolios abzustoßen, waren die anderen Verkäufer im Büro ganz begeistert von seinem Kundenstamm und den "verwalteten Vermögen", denn selbst die Söhne und Neffen der kanadischen "Reichen und Berühmten" hatten nicht einmal die Hälfte dessen, was Jammie aufgebaut hatte.Dann erinnere ich mich an den Tag, an dem der Filialleiter und Jammie in einen Streit gerieten, weil der Leiter erfahren hatte, dass alle Erlöse aus den Kundenverkäufen das Unternehmen verlassen und die Konten aufgelöst würden. Als Jammie mit hochrotem Gesicht und einem Lächeln im Gesicht in seinen Bürostuhl sank, schaute er zu mir auf und sagte: "Die bekommen das Geld meiner Kunden nicht!!!" Zwei Tage später, nachdem die Kundengelder ordnungsgemäß verkauft und verteilt worden waren, zog sich Jammie in die Karibik zurück. Irgendwo in der Karibik, und ich habe nie wieder von ihm gehört oder ihn gesehen.Es gibt keine Studie zur technischen oder fundamentalen Analyse, die diese Lektion angemessen beschreibt, die ich in den 1970er Jahren von einem autodidaktischen, biertrinkenden Iren gelernt habe, der alle seine eigenen Nachforschungen anstellte und nie auf irgendetwas hörte, was mit den Forschungspapieren von Banken oder Investmentgesellschaften zu tun hatte. Er kaufte Gold, als es niemanden interessierte. Er kaufte es, als es 1977 weniger als 0,5% des Portfolios ausmachte, und verkaufte es, als diese Allokation 1980 5% erreichte. Als die Enten 1977 ruhig schliefen, war er ein Käufer; als sie 1980 hysterisch schnatterten, war er ein Verkäufer - und zwar ein riesiger Verkäufer. Das war eine Lektion, die ich nie vergessen werde.