Cia de Minas verweilt in luftiger Höhe

Quelle Chart: stock3

Das südamerikanische Minenunternehmen Buenaventura Compania de Minas erfuhr zum Jahresausklang einen buchstäblichen Pump von mehr als 70%. Seither konsolidiert die Aktie seit Wochen stabil in luftiger Höhe, sodass man einen bald nachfolgenden Impuls spekulativ erwarten kann.Zukäufe über 12,60 EUR erscheinen denkbar, denn sobald das Widerstandslevel von 14,00 EUR nach oben verlassen wird, sollten weitere Zugewinne bis 15,77 EUR einkalkuliert werden.Gibt die Aktie hingegen das Niveau von 12,60 EUR auf Wochenschlusskursbasis auf, wäre mit einer größeren Abwärtsbewegung zu rechnen. Zumindest würde sich ein Pullback/Rücklauf bis zur Unterstützung bei 10,30 EUR anbieten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.