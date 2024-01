Karora Resources Inc.: Prognose leicht übertroffen

Goldproduzent Karora kam gestern vor Börseneröffnung in Kanada mit den Vorab-Produktionsdaten für das 4. Quartal: Link Karora konnte im Dezember-Quartal 40.295 Unzen Gold produzieren, so dass die Gesamtjahresproduktion bei 160.492 Unzen lag. Somit hat es der westaustralische Goldproduzent geschafft, die Produktionsprognose von 145.000 bis 160.000 Unzen für das Gesamtjahr zu übertreffen.Im Vergleich zum Vorjahr konnte Karora Resources gut 26.000 Unzen mehr produzieren, was einem Wachstum von rund 19% entspricht!Die Cash-Position lag Ende Dezember bei 82,5 Millionen CAD, was leicht unter dem Stand vom 30.09.2023 war. Allerdings fehlt hier der Verkauf von 2.856 Unzen Gold, der erst im neuen Jahr erfolgt ist (Gegenwert ca. 7,7 Millionen CAD).Der Wachstumsplan der Firma wurde in den vergangenen Jahren konsequent umgesetzt und Karora hat sich vom unberechenbaren kleinen Goldproduzenten hin zu einem gut kalkulierbaren Goldproduzenten entwickelt, der das siebte Jahr in Folge gewachsen ist.Im laufenden Jahr sehen die Planungen 170.000 – 195.000 Unzen Gold vor, soweit die Prognose nicht noch geändert wird:Mit einer Jahresproduktion von >160.000 Unzen Gold hat sich Karora als mittelgroßer Goldproduzent etabliert und der zunächst ambitioniert erscheinende Wachstumsplan wurde konsequent umgesetzt.Durch die zweite Produktionsrampe für die Beta Hunt Mine und den Zukauf der zweiten Verarbeitungsanlage hat Karora im abgelaufenen Jahr die Grundsteine für weiteres Wachstums gesetzt. Derzeit wird die Kapazität der Lakewool Anlage von 850.000 Tonnen auf 1,2 Millionen Tonnen erweitert.Die Aktie erscheint mir günstig bewertet und sollte bei einem Sentiment-Umschwung für die Goldaktien gut performen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.