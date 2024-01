Umgang mit Erwartungen

Das vor uns liegende Jahr wird für die Edelmetalle unbeständig und zuweilen recht frustrierend sein. Bereits in den ersten beiden Wochen haben wir einige deutliche Abwärtstage sowie einen sehr schönen Aufwärtstag erlebt. Es ist zu erwarten, dass sich diese Art von Handel fortsetzen wird, wenn der Januar auf den Februar zusteuert. Zu Beginn des neuen Jahres gibt es für COMEX-Gold eigentlich nur eine Variable, die im Spiel ist. Nämlich die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Fed den Leitzins auf der FOMC-Sitzung im März senkt.Diese März-Sitzung ist noch acht Wochen entfernt, so dass es ziemlich unmöglich scheint, genau vorherzusagen, was die Fed tun oder nicht tun wird. Aber das hält einige der großen Investmentbanken nicht davon ab, es zu versuchen. Wird im März gekürzt oder wird nicht gekürzt? Das ist die Frage. Darauf haben wir auch in unserer Makroprognose für 2024 hingewiesen. Für die ersten 20% des neuen Jahres ist es so ziemlich das Einzige, was zählt, ob die Fed im März die Zinsen senkt oder nicht. Zwischen jetzt und Anfang März können Sie Folgendes erwarten:• Jedes Mal, wenn ein Wirtschaftsdatenwert die Erwartungen übertrifft und/oder wenn ein Fed-Typ versucht, so zu tun, als sei er ein Falke, wird der Anleihemarkt abverkaufen und der Dollar-Index wird ansteigen. Die HFT-Handelsmaschinen werden die höheren Zinsen und den steigenden Dollar sehen und mit dem Verkauf von COMEX-Goldfutures reagieren.• Jedes Mal, wenn ein Wirtschaftsdatenwert hinter den Erwartungen zurückbleibt oder ein Fed-Typ sich taubenhaft äußert, wird der Anleihemarkt anziehen und der Dollar-Index wird abverkauft. Die HFT-Handelsmaschinen sehen die niedrigeren Zinsen und den fallenden Dollar und reagieren mit dem Kauf von COMEX-Goldfutures.Möchten Sie die täglichen Änderungen der Zinssenkungserwartungen mitverfolgen, bietet die CME Group diese praktische Website an. Auf der CME-Website finden Sie die Seite mit den Zinssenkungserwartungen. Auf dieser Seite können Sie sehen, wie sich die Chancen für eine Zinssenkung im März in den ersten beiden Januarwochen entwickelt haben. Zu Beginn des Jahres lag die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bis zum Abschluss der FOMC-Sitzung am 20. März mindestens eine Zinssenkung vornehmen würde, bei 83,3%. Der COMEX-Goldpreis lag bei 2.080 Dollar.Eine Woche später, am 9. Januar, war die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Senkung bis März auf nur noch 65,7% gesunken. Der Goldpreis an der COMEX lag bei 2.030 Dollar.Doch am Montag, dem 15. Mai, war die Wahrscheinlichkeit mindestens einer Zinssenkung wieder auf 73,3% gestiegen, und der Goldpreis an der COMEX lag wieder bei 2.055 Dollar.Wie dem auch sei, es ist, wie es ist. Im Laufe des Jahres wird uns allen, der Fed und den großen Investmentbanken der desolate Zustand der US-Wirtschaft immer klarer werden. Bis zum Frühjahr werden wir alle besser einschätzen können, wie aggressiv die Fed die Zinsen im Jahr 2024 senken muss. Vorerst werden wir jedoch einfach abwarten und beobachten, die Volatilität abwarten und bei Preisrückgängen vielleicht sogar etwas mehr physisches Metall kaufen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 16. Januar 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.