Perth Mint prägt erste Münze mit dem Bildnis von König Charles III

Die Perth Mint hat in dieser Woche ihre erste Münze mit dem Bildnis Seiner Majestät König Karl III. herausgebracht. Die Australian Kangaroo Silbermünze 2024 "King Charles III Obverse" zu 1 oz und in Proof-Qualität wurde am Montag herausgegeben und offiziell vom Gouverneur von Westaustralien in der historischen Münzprägeanstalt der Perth Mint in East Perth vorgestellt.Charles wurde nach dem Tod seiner Mutter, Königin Elisabeth II., am 8. September 2022 König. Neben dem Vereinigten Königreich wurde er zum König von 14 Commonwealth-Staaten, darunter Australien, ernannt.Das offizielle Bildnis des Königs des Commonwealth wurde vom Illustrator und Münzdesigner der Royal Mint, Dan Thorne, entworfen und wird auf allen australischen Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet. Das Bildnis des neuen Monarchen zeigt traditionell in die entgegengesetzte Richtung wie das seines Vorgängers, d. h. nach links.Diese Sonderausgabe der Australian Kangaroo-Serie hat eine limitierte Auflage von 7.500 Stück. Die Rückseite der Känguru-Münze 2024 zeigt das klassische Bild eines springenden Kängurus, das von stilisierten Sonnenstrahlen umgeben ist. Die Münze trägt außerdem das Münzzeichen "P125", das bei allen Ausgaben des Jahres 2024 zu finden ist und auf das 125-jährige Bestehen der Perth Mint in diesem Jahr hinweist.© Redaktion GoldSeiten.de