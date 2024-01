Harry Dent: Absturz des S&P um 86%

Daniela Cambone sprach mit Harry Dent kürzlich über die Finanz- und Wirtschaftssituation weltweit. Der Gründer von HarryDent.com zeichnet ein düsteres Bild der Finanzlandschaft im Jahr 2024 und erklärt, dass die größte Börsenblase unserer Zeit zu platzen drohe. "Diesmal muss der S&P 500 um 86% einbrechen, nur um den letzten Tiefstand von Anfang 2009 zu erreichen", so Dent.In diesem Jahr werden es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen, der darauf zurückzuführen sei, dass die US-Notenbank die Wirtschaft während der Pandemie zu stark stimuliert habe und nun eine übermäßige Straffung vornehme. "Es dauert etwa anderthalb Jahre, bis der Effekt voll eintritt. Die Straffung, die im März 2023 ihren Höhepunkt erreichte, wird also erst Ende 2024 voll zum Tragen kommen", glaubt der Wirtschaftsexperte.Dent ist zudem wenig optimistisch, was den Wohnungsmarkt im Jahr 2024 angeht (betrifft explizit China, Australien, Kanada, USA). Er geht davon aus, dass es noch länger dauern wird, bevor Häuser zu günstigeren Preisen verkauft werden.Gold wird noch Meinung von Dent noch ein wenig steigen, dann dürfte der Preis fallen. Er sei nicht bullisch gestimmt, denn wie es in der Vergangenheit bei jeder Blase von Finanzwerten der Fall war, würden die Preise von Vermögenswerten auch dieses Mal deutlich fallen.© Redaktion GoldSeiten.de