Seit dem ersten Tag des vorhersehbar katastrophalen und politisch kurzsichtigen Irrsinns, die Weltreservewährung gegen eine Großmacht wie Russland zu bewaffnen, haben wir davor gewarnt, dass der USD einen historischen Wendepunkt des langsamen Untergangs und der zunehmenden Entdollarisierung erreicht hat. Wir haben auch davor gewarnt, dass dies eher ein allmählicher Prozess sein würde als eine Schlagzeile über Nacht, ähnlich wie der langsame, aber stetige Tod der Kaufkraft des USD, seit Nixon 1971 den Goldstandard aufgab:Doch wie wir weiter unten feststellen werden, vollzieht sich dieser rotierende Prozess noch schneller, als wir es uns hätten vorstellen können, und all dies verheißt sehr viel Gutes für physisches Gold, aber nicht so viel Gutes für den USD.Unabhängig davon, was die medienverwirrte Welt von Putin hält, war die Bewaffnung des USD eine vorhersehbare Katastrophe, die natürlich keiner der schlimmsten und dümmsten Politiker in Washington in vollem Umfang begreifen konnte. Das liegt daran, dass aufgeblasene, aber mathematisch ungebildete Neocons, die die Politik vom Pentagon aus vorantreiben, die zunehmend sichtbaren Fäden einer Biden-Marionette im Weißen Haus ziehen.Kurz gesagt, der dunkle Zustand, vor dem Mike Lofgren gewarnt hat, ist nicht nur dunkel, sondern auch gefährlich dumm. Diese politischen Opportunisten haben vergessen, dass militärische Macht nicht so weise ist wie finanzielle Stärke, weshalb bankrotte (und zunehmend zentralisierte Nationen) ihr Land unweigerlich in einen Zustand des permanenten Ruins führen, dem Zyklen von Krieg und währungszerstörender Inflation vorausgehen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ernest Hemingway, der zwei Weltkriege miterlebte, hatte zwar keine Ausbildung in Wirtschaftswissenschaften, aber er erkannte dieses Muster deutlich:"Das erste Allheilmittel einer schlecht verwalteten Nation ist die Inflation der Währung; das zweite ist der Krieg. Beide bringen einen vorübergehenden Wohlstand; beide bringen einen dauerhaften Ruin. Aber beide sind die Zuflucht der politischen und wirtschaftlichen Opportunisten." - Ernest HemmingwayBesonders komisch fanden wir auch "Bidens" Sanktionen, da sein ehemaliger Chef die Gefahren einer solchen Politik für den US-Dollar bereits 2015 klar erkannt hatte:"Wir können nicht die Außenwirtschafts- und Energiepolitik jeder Großmacht der Welt diktieren. Um das auch nur zu versuchen, müssten wir zum Beispiel einige der größten Banken der Welt sanktionieren. Wir müssten Länder wie China vom amerikanischen Finanzsystem abschneiden. Und da sie zufällig die Hauptabnehmer unserer Schulden sind, könnten solche Maßnahmen schwere Störungen in unserer eigenen Wirtschaft auslösen und, nebenbei bemerkt, international die Rolle des Dollars als Weltreservewährung in Frage stellen." - Präsident Obama, 2025Die kurzsichtigen (d.h. offenkundig dummen) Sanktionen gegen Putin haben Russland und China einfach (und vorhersehbar) enger zusammenrücken lassen, während die BRICS+-Staaten zunehmend begannen, Gold gegen Öl zu tauschen. Oder noch unverblümter ausgedrückt: Der Plan von DC, den Rubel zu schwächen, hat nur dazu gedient, den USD einem historischen Risiko auszusetzen.In den Jahren 2022 und 2023 haben wir vor dem schwindenden Respekt Saudi-Arabiens vor den angeblich von Biden "geführten" USA im Allgemeinen und den zunehmend ungeliebten US-Staatsanleihen und dem waffenfähigen USD im Besonderen gewarnt. Natürlich warnten wir insbesondere vor dem langsamen, allmählichen und wieder einmal unvermeidlichen Niedergang des ach so wichtigen Petrodollar, der ein entscheidender "Strohhalm" für den Glauben der Milchshake-Theorie an die globale Nachfrage nach dem USD war.Aber wie die Fakten nun immer deutlicher zeigen, saugt dieser "Strohhalm" nicht mehr an einem USD, den ein Großteil der Welt nun als, nun ja, einen Dollar, der stinkt, betrachtet... Drei Tage nach Weihnachten gestand das Wall Street Journal, was der Leiter der globalen Rohstoffstrategie von JP Morgan seit 2015 beobachtet hatte, nämlich dass etwa 20% des weltweit gekauften und verkauften Öls im Jahr 2023 in anderen Währungen als dem USD gehandelt werden.Autsch. Der Dollar-Strohhalm scheint seine Saugkraft zu verlieren, oder? Derzeit liegt das daran, dass zwei Nationen, die mit den amerikanischen Sanktionen nur allzu gut vertraut sind - der Iran und Russland - zufällig viel Öl haben und ihre Ölverkäufe in alternativen Währungen an willige Käufer wie China und Indien gesteigert haben.Man kann zum Beispiel Öl in London gegen Gold verkaufen, dieses Gold dann zu einem Yuan-Handelszentrum transferieren, wo das Gold in CNY umgewandelt wird, und dann diesen CNY verwenden, um Öl außerhalb des USD zu kaufen. Oder einfacher ausgedrückt: Gold wird allmählich das Delta in einem BRICS+-Ölhandel ausfüllen, der einst vom USD beherrscht wurde, was bedeutet, dass der Goldpreis, der bisher von New York und London kontrolliert wurde, bald zu den tatsächlichen Fundamentaldaten zurückkehren wird und nicht mehr durch außerbörsliche Preisfestsetzung bestimmt wird.