Kein Ausweg

Quelle: CFRB

Quelle: CRFB

Quelle: US Debt Clock

Quelle: CRFB

Nachdem ich nun fast sechs Monate damit verbracht habe, die historischen Zyklen und die massive Verschuldung, die uns umgeben, zu beschreiben, bin ich auf der Suche nach einem "einfachen" Ausweg. Vielleicht gibt es einen, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich glaube, wir sitzen fest. Das Gebäude muss erst um uns herum einstürzen, bevor wir es verlassen können. Das ist natürlich keine gute Situation. Zum einen könnte das Gebäude, wenn wir nicht richtig planen, leicht auf uns einstürzen statt um uns herum. Durch unsere Verstrickung könnten wir auch andere große Probleme vernachlässigen und vielleicht wichtige Gelegenheiten verpassen.Die traurige Tatsache ist, dass wir keinen einfachen Ausweg aus der Schuldensituation haben. Schlimmer noch, wir haben uns dieses Schicksal selbst ausgesucht. Es geht nicht um individuelle Entscheidungen; niemand von uns will die Krise, die auf uns zukommt. Aber alle Lösungen erfordern gemeinsame Aktionen, zu denen wir offensichtlich nicht in der Lage sind.Das bedeutet, dass wir standardmäßig einen Weg wählen, der für viele eine Katastrophe sein wird. Das liegt nicht nur an den politischen Entscheidungen der Regierung, sondern am politischen Prozess selbst. Es ist eine Funktion des Zweiparteiensystems. Unser System hat die Fähigkeit verloren, entschlossen gegen große Probleme vorzugehen, die wir alle kommen sehen. Wir sind eine Nation von Rehen im Scheinwerferlicht.Aber unser System wird nicht für immer gelähmt bleiben. Irgendwann werden wir handeln, weil die Krise nicht mehr zu ignorieren ist. Dann werden wir reagieren. Es wird eine wütende, schlecht geplante Reaktion mit massiven Nebenwirkungen sein, die hätten vermieden werden können, wenn nicht einige von uns anfangen, im Voraus über mögliche Lösungen nachzudenken.Melodramatisch? Übertrieben? Spulen wir die Uhr bis 2008 zurück, als der damalige Finanzminister Hank Paulson buchstäblich vor der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf die Knie ging und sie anflehte, die Rettungsaktion für die Banken zu genehmigen. Das System stand kurz vor dem Zusammenbruch. Der Plan war schlecht durchdacht, aber genau darum geht es mir. Niemand hat die möglichen Lösungen und Optionen im Vorfeld wirklich "durchgespielt". Vielmehr starrten die führenden Politiker auf beiden Seiten des Ganges in den Abgrund und erkannten, dass es keinen Boden gab, und trafen in kürzester Zeit die bestmöglichen Entscheidungen.Jetzt haben wir eine bevorstehende Schuldenkrise, über die wir tatsächlich im Voraus nachdenken können. Ich glaube - und hoffe, das ist nicht nur mein naiver Optimismus -, dass wir etwas Zeit haben werden, um über Lösungen nachzudenken. Und wie ich schon seit Jahren sage: Niemand wird glücklich sein. Wir haben die Zeit für relativ einfache Lösungen weit hinter uns gelassen. Nachdem wir die Steuern gesenkt und die Ausgaben erhöht haben, verzeichnen wir ein jährliches Defizit von fast 2 Billionen Dollar.Wie wir weiter unten sehen werden, habe ich, als ich einen Teil eines künftigen Kompromisses vorschlug, von Lesern auf beiden Seiten heftigen Widerspruch erhalten. Und die Ironie dabei ist, dass ich die Frustration verstehe. Aus tiefstem Herzen. Ich stimme zu, dass alles, was ich in den letzten Wochen und Monaten vorgeschlagen habe, schlechte Entscheidungen sind. Aber in Zukunft wird die schlechteste Entscheidung sein, nichts zu tun und die Wirtschaft um unsere Ohren zusammenbrechen zu lassen. Einige werden es vielleicht überstehen, aber die große, große Mehrheit von uns wird es nicht schaffen.Das ist nicht die Zukunft, die ich vorhersagen möchte, aber ich sehe keine anderen Möglichkeiten. Ich denke, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, aber auf den US-Anleihemärkten wird bereits von Stress gesprochen. Vielleicht dauert die Auflösung aber auch länger als ich denke (Japan?), aber sie wird kommen. Heute werden wir darüber sprechen, warum.Mathematisch gesehen ist ein ausgeglichener Haushalt kein großes Geheimnis. Wir wissen, was zu tun ist: Ausgaben kürzen und/oder Einnahmen erhöhen, bis beide Seiten übereinstimmen. Aber genau daran scheitert das Ganze. Niemand will, dass seine Lieblingsausgabenprogramme gekürzt oder seine Steuern erhöht werden. Dies wurde in meinem Artikel vom letzten Monat deutlich, in dem ich ein mögliches Mehrwertsteuersystem beschrieb. Ich erhielt weit mehr Antworten als sonst, und sie waren überwiegend negativ. Allein der Gedanke an eine neue Steuer, selbst wenn sie mit Ausgabenreformen und Kürzungen bei anderen Steuern einhergeht, empörte viele Leser. Dies sind direkte Zitate aus Leser-E-Mails:• "Die Steuern werden von unseren korrupten Oberhäuptern niemals gesenkt! Du träumst!"• "Wir alle wissen, dass, sobald eine Steuererhöhung genehmigt wird, die Ausgabenkürzungen ignoriert werden."• "Man muss die Ausgaben kürzen, nicht Inkompetenz und Korruption mit noch mehr Soße belohnen."• "Auf keinen Fall eine Mehrwertsteuer. Die Politiker müssen die Ausgaben kontrollieren. Lebt mit euren Mitteln. Es gibt so viel Verschwendung und Betrug."• "Die schlechteste Idee aller Zeiten. Beginnen Sie damit, die Größe der Regierung zu reduzieren."• "Wenn Sie glauben, dass die US-Politiker bei einer Mehrwertsteuer von 5% bleiben würden, kann ich Ihnen eine Brücke verkaufen. Sie werden sie einfach immer weiter erhöhen und nicht einen Deut an den Ausgaben kürzen.• "Sie haben eindeutig den Verstand verloren. Sie haben sich in Woke eingekauft. Wenn du einem Politiker die Gelegenheit gibst, dich zu betrügen, wird er oder sie es tun. Die Partei macht heutzutage kaum noch einen Unterschied."• "Noch eine Steuer? Die politische Klasse wird sich sicher über eine weitere Quelle freuen, um ihr Geld auf neuartige Weise zu verpulvern."Es handelt sich natürlich nicht um eine Zufallsstichprobe der Bevölkerung, aber ich denke, die Stimmung ist allgemein. Viele Menschen trauen den gewählten Vertretern einfach nicht zu, das zu tun, was gewählte Vertreter tun sollen. Sie haben auch gute Gründe, so zu denken. Im Gegensatz zu dem, was einige Leser denken, bin ich nicht auf einer ideologischen Kampagne für Steuererhöhungen. Ich würde gerne die Einkommenssteuer senken und durch eine Mehrwertsteuer ersetzen, da Verbrauchssteuern weniger wirtschaftlich verzerrend sind.Außerdem würde ich eine Menge Ausgaben kürzen. Wir könnten sogar eine höhere Mehrwertsteuer einführen und die Sozialversicherungssteuern abschaffen. Es gibt viele Möglichkeiten, und meine Präferenzen sind nur eine von vielen Möglichkeiten. So wird der Kompromiss aussehen.Viele sagten auf unterschiedliche Weise, dass sie neuen oder höheren Steuern erst zustimmen würden, wenn alle möglichen Ausgabenkürzungen ausprobiert worden seien. Aber niemand gab an, welche Ausgaben sie kürzen würden. Höchstens spielten sie auf vage "Verschwendung und Betrug" an. Was ist das? Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben lang versucht, Verschwendung und Betrug zu bekämpfen, und ich bin sicher, dass uns das in einigen Bereichen gelungen ist, aber dann kommen noch andere Ausgaben hinzu.Schlimmer noch, unsere jahrzehntelange Verzögerung bedeutet, dass ein Haushaltsausgleich allein durch Ausgabenkürzungen drakonische Einschnitte erfordern würde, die der Wirtschaft schaden würden. Die Experten des Komitees für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt haben dies im vergangenen Jahr mit einem Bleistift nachgerechnet. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der Haushalt bis 2033 allein durch Ausgabenkürzungen ausgeglichen werden könnte, was eine sofortige Kürzung von 27% aller Bundesausgaben erfordern würde. Das würde Verteidigung, soziale Sicherheit, Medicare, Veteranenleistungen, Strafverfolgung, Grenzschutz - alles - einschließen.Diese Zahl steigt schnell an, wenn man beginnt, bestimmte Kategorien auszunehmen. Die Abschaffung der Sozialversicherung, der Krankenversicherung, der Verteidigung und der Veteranenprogramme (plus Zinsen auf die Schulden!) und der Ausgleich des Haushalts bis 2033 würde Kürzungen von 78% bei allen anderen Aufgaben der Regierung erfordern. Ich will hier nicht behaupten, dass alles, was die Regierung tut, hilfreich oder produktiv ist. Vieles davon ist es nicht.Auch Verschwendung und Betrug kommen vor. Aber wenn Sie glauben, dass solche gigantischen Kürzungen nicht zu enormen Turbulenzen und Nebenwirkungen führen würden, dann irren Sie sich gewaltig. Unsere gesamte Wirtschaft ist auf die Annahme optimiert, dass die Regierung immer bestimmte Dinge tun wird.Wenn Sie zum Beispiel denken, dass der Flugverkehr jetzt miserabel ist, dann warten Sie, bis 8 von 10 TSA-Agenten und Fluglotsen entlassen werden. Glauben Sie wirklich, dass der Flugverkehr ohne die TSA unter den heutigen Bedingungen sicher wäre?Glauben Sie mir, nach Millionen von Flugmeilen verstehe ich die Frustration über die TSA besser als die meisten anderen. Ja, wir könnten die Gebühren für Flugtickets erhöhen, um die TSA zu finanzieren. Vielleicht sollten wir das tun. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt buchstäblich Dutzende anderer Dinge, bei denen wir auf die Regierung angewiesen sind, um sie effektiv zu erledigen. Kann der private Sektor viele davon erledigen? Sicher. Und das wird mit ziemlicher Sicherheit ein Teil der Lösung sein. Aber das ist nicht etwas, das wir schnell einrichten können.Was wir brauchen, ist ein rationaler Prozess der ausgewogenen, umsichtigen und gut geplanten Privatisierung, Ausgabenkürzungen und Steuerreformen. Das ist im Moment nicht auf dem Radar. Wenn die Krise kommt und einige von uns nicht über mögliche Lösungen nachdenken, werden wir das Gegenteil bekommen: unausgewogen, unvorsichtig und schlecht geplant. Und so schlecht diese Veränderungen auch sein werden, zu diesem Zeitpunkt werden sie besser sein als die Alternativen. Genau wie 2008.Ich sage das schon seit einer erschreckend langen Zeit, lange genug, um als "der Junge, der Wolf rief" bezeichnet zu werden. Und andere haben es schon Jahre vor mir gesagt. Die kommende Schuldenkrise ist vielleicht die am häufigsten vorhergesagte Krise der Geschichte. Aber das Problem ist, dass es tatsächlich Wölfe gibt, die, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, einem übel zusetzen können.Es besteht kein Zweifel daran, dass die Schulden existieren und dass unsere Fähigkeit, sie zu tragen, stetig abnimmt. Jeder, der die politischen Nachrichten verfolgt, egal auf welcher Seite er steht, kann sehen, dass wir nichts tun, um den Kurs zu ändern. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich um den heißen Brei herumrede. Aber ich gebe zu, dass ich zu früh dran bin. Das Timing ist schwierig. Hier ist zum Beispiel ein Zitat aus meinem Artikel vom 7. Mai 2011:"Ich denke, wir haben als Land zwei Möglichkeiten. Wir können uns dafür entscheiden, proaktiv mit dem Defizit umzugehen, oder wir können warten, bis es eine Krise gibt und dann reagieren. Und täuschen Sie sich nicht, es gibt ein nahendes Endspiel, was die Höhe der Verschuldung angeht, die uns der Markt erlauben wird. Wir kennen diesen Punkt noch nicht, aber wenn er eintritt, wird es eine ziemliche 'Überraschung' sein!...Nehmen wir an, dass wir das Defizit nicht auf sinnvolle Weise in den Griff bekommen. Irgendwann wird die Verschuldung epische, griechische Ausmaße annehmen. Die Wächter der Anleihen stehen von den Toten auf und beginnen, die Zinssätze in die Höhe zu treiben. Der prozentuale Anteil der Zinsen an den Staatsausgaben steigt, wodurch andere Staatsausgaben verdrängt werden oder die Schulden noch weiter steigen.Dann haben wir eine Krise. Wir sind durch den Anleihemarkt gezwungen, die Defizite unter Kontrolle zu bringen, aber jetzt tun wir das in einer Krise. Die Gesundheitsfürsorge wird weitaus stärker gekürzt werden müssen, als dies in einem kontrollierteren Szenario der Fall wäre. Die Steuererhöhungen werden brutal sein. Sie glauben, die Sozialversicherung sei unantastbar? Nicht in dieser Krisenwelt. Bedürftigkeitsprüfungen und Ausgabenstopps werden an der Tagesordnung sein. Kürzungen beim Militär werden drakonisch erscheinen. Unsere Verbündeten, die auf uns als Verteidigungsschild angewiesen sind, werden darüber nicht glücklich sein. Bundesausgaben für Bildung? Nicht alles, aber einiges davon wird auf der Kippe stehen...Was ist meine Grundlage dafür? Die Geschichte. Dieser Film hat sich in der modernen Geschichte in verschiedenen Ländern immer wieder abgespielt. Auch wenn wir die Supermacht der Welt sind, sind wir nicht immun gegen die Gesetze der wirtschaftlichen Realität.In einem solchen Szenario erwarte ich QE 4-5-6. Könnte die Fed die Schulden buchstäblich monetarisieren und dann "Puff" machen? Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, sollten wir nicht davon ausgehen, dass das, was als normal angesehen wurde, das herrschende Paradigma sein wird."Das habe ich vor fast 13 Jahren geschrieben und ich stehe heute zu jedem Wort. Die Krise wird kommen. Hätten wir einige relativ bescheidene Schritte unternommen, um sie zu vermeiden, als ich diese Worte schrieb, wären wir jetzt in einer besseren Position. Wir haben es nicht getan... und jetzt sind wir hier.Das Frustrierendste daran ist, dass sich dies alles auch ganz anders hätte entwickeln können. Noch im Jahr 2001 hatte die Bundesregierung einen Haushaltsüberschuss. In jenem Jahr waren die Einnahmen um etwa 133 Milliarden Dollar höher als die Ausgaben. Kleinere Überschüsse gab es in den Jahren 1999 und 2000. Sie waren das Ergebnis einer einzigartigen Konstellation: die starke Wirtschaft der 1990er Jahre, niedrige Zinssätze und überparteiliche Steuer- und Ausgabenreformen. Bill Clinton und Newt Gingrich erkannten, dass keiner ohne den anderen etwas erreichen würde, und arbeiteten zusammen und schlossen einen Kompromiss, um etwas von dem zu bekommen, was jeder wollte.Leider endete diese kurze Periode der Vernunft nach 2001. Wäre sie weitergegangen, hätten wir vielleicht langsam die Schulden abbauen können. Fantasie? Nein, ganz und gar nicht. CRFB hat letzte Woche einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, was hätte sein können. Er ist lang, aber sehr lesenswert."Im Jahr 2001 ging das Congressional Budget Office (CBO) davon aus, dass die Staatsverschuldung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 vollständig getilgt sein würde. Stattdessen stiegen die von der Öffentlichkeit gehaltenen Bundesschulden von 32% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) am Ende des GJ 2001 auf 98% des BIP am Ende des GJ 2023.Bei der Betrachtung der wichtigsten defiziterhöhenden Gesetze und Maßnahmen der Exekutive in den letzten 22 Jahren stellen wir fest, dass größere Steuersenkungen für 37 Prozentpunkte der Verschuldung im Verhältnis zum BIP verantwortlich sind, Nettoerhöhungen der diskretionären Ausgaben und größere Erweiterungen der medizinischen Versorgung für 33 Prozentpunkte, und Maßnahmen zur Reaktion auf die Große Rezession und die COVID-19-Pandemie und Rezession - vor Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rückkopplung - für 28 Prozentpunkte verantwortlich sind.Ohne zwei dieser Maßnahmenpakete wäre die Schuldenquote in etwa so hoch wie im GJ 2001. Ohne diese Steuersenkungen, Ausgabenerhöhungen und Reaktionen auf die Rezession wären die Schulden vollständig getilgt."John hier wieder. Man kann sich zu Recht fragen, was es gebracht hätte, die "Reaktionen auf die Rezession" auszulassen. Sicherlich waren einige der Ausgaben übertrieben und sogar kontraproduktiv. Aber Millionen Menschen in einer zusammenbrechenden Wirtschaft sich selbst zu überlassen, hätte vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Selbst wenn man die anderen Ausgabenerhöhungen und Steuersenkungen in diesem Zeitraum einfach weglässt, wären wir heute in einer viel besseren Position.(Anmerkung: Nicht wenige Leser haben darauf hingewiesen, dass die Verschuldung im Verhältnis zum BIP mehr als 98% beträgt. Wenn das CRFB und die meisten Haushaltsanalysten von Schulden im Verhältnis zum BIP sprechen, verwenden sie "Schulden, die von der Öffentlichkeit gehalten werden", wobei sie den Treuhandfonds der Sozialversicherung und ähnliche Vereinbarungen nicht mitzählen. Die Gesamtverschuldung im Verhältnis zum BIP liegt bei 122%, wie auf der wunderbaren Website USdebtclock.org nachzulesen ist).CRFB untersuchte speziell die Steuer- und Ausgabengesetze, die für das Schuldenwachstum verantwortlich sind, und stellte fest, dass diese größtenteils parteiübergreifend sind."Von den von uns untersuchten Politiken lassen sich 77 Prozentpunkte der Verschuldung im Verhältnis zum BIP durch Gesetzgebung erklären, die ein bedeutendes Maß an parteiübergreifender Unterstützung aufweist. Stark parteigebundene Maßnahmen der Demokraten erklären 12 Prozentpunkte, und stark parteigebundene Maßnahmen der Republikaner erklären 8 Prozentpunkte. Viele parteiübergreifende Maßnahmen erweiterten Politiken, die ursprünglich eher parteiisch waren."John hier wieder. Lassen Sie mich das wiederholen: CRFB stellt fest, dass 77 Prozentpunkte der aktuellen Schuldenquote von 98% (122%) auf Gesetze zurückzuführen sind, die mit starker parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet wurden. Das bedeutet, dass die Politiker wahrscheinlich davon überzeugt waren, dass ihre Wähler sie mögen würden. Alle diese Gesetze wurden auch vom CBO bewertet, so dass die Abgeordneten und Senatoren (ungefähr) wussten, wie sie sich auf die Schulden auswirken würden. Sie haben es trotzdem getan.Es wird noch mehr Schuldenwachstum geben. Wie ich in dem obigen Zitat aus dem Jahr 2011 erklärt habe, wird der Anleihemarkt irgendwann nicht mehr in der Lage sein, dies zu absorbieren... und dann werden wir die Krise haben, die einen Wandel erzwingt. Aus meinen Quellen höre ich, dass sich die Primärhändler, die für den Ankauf von US-Staatsanleihen zuständig sind, zu fragen beginnen, wie sie in diesem Jahr Schulden im Wert von 9 Billionen Dollar aufnehmen sollen? Ja, 80% davon werden umgeschuldet, so dass es überschaubar sein sollte, aber irgendwann...?Schlimmer noch, es besteht eine große Chance, dass diese Schuldenkrise mit der Art von zyklischer sozialer Krise zusammenfällt, die ich in dieser Serie beschrieben habe. Neil Howe, George Friedman, Peter Turchin und Ray Dalio (unter anderem) haben uns alle davor gewarnt, dass es schlimm werden wird. Eine Schuldenkrise obendrauf? Wir sollten uns besser anschnallen. Wir werden es überstehen. Das tun wir immer. Aber zu welchem Preis?© John MauldinDieser Artikel wurde am 12. Januar 2024 auf www.mauldineconomics.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.