OceanaGold: Ergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2023

VANCOUVER, 17. Januar 2024 - OceanaGold Corp. (TSX: OGC, OTCQX: OCANF) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen") wird seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, veröffentlichen. Die Ergebnisse werden auf der Website des Unternehmens unter www.oceanagold.com zur Verfügung gestellt.Die Geschäftsleitung wird am Donnerstag, den 22. Februar 2024, um 9:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz / einen Webcast zur Erörterung der Ergebnisse abhalten.Um sich zu registrieren, kopieren Sie bitte den Link und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein: https://app.webinar.net/DomxryArMVk- Gebührenfrei für Nordamerika: +1 888-390-0546- Toronto: +1 416-764-8688- Australien: 1800-076-068Falls Sie nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.OceanaGold ist ein wachsender Gold- und Kupferproduzent, der sich verpflichtet hat, auf sichere und verantwortungsvolle Weise den freien Cashflow aus unseren Betrieben zu maximieren und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Unser Portfolio umfasst vier Minen: die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen sowie die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.Investor Relations:Rebecca Harris, Leiterin, Investor RelationsTel: +1 604-678-4095ir@oceanagold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch