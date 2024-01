Goldpreis bereitet sich auf starken Wochenrückgang vor; Händler stellen Zinssenkung im März in Frage

Der Goldpreis habt sich am Freitag stabilisiert, musste aber im Laufe der Woche steile Rückgänge hinnehmen, da wachsende Zweifel an einer baldigen Zinssenkung durch die Federal Reserve das gelbe Metall belasteten, berichtet Investing.com . Die Bullionpreise waren am Mittwoch stark auf ein Monatstief gefallen, fanden aber aufgrund einer gewissen Nachfrage nach sicheren Häfen eine gewisse Unterstützung um die Marke von 2.000 Dollar je Unze.Der Goldpreis wurde vor allem von Händlern belastet, die in den Dollar wechselten, da die Märkte aufgrund der guten Wirtschaftsdaten und der aggressiven Äußerungen von Fed-Vertretern die Erwartung einer Zinssenkung durch die Zentralbank im März weiter auspreisten. Das gelbe Metall erfuhr jedoch immer noch eine gewisse Unterstützung durch die Nachfrage nach sicheren Häfen, da der militärische Konflikt im Nahen Osten eskalierte und neue Formen annahm. Während die Streitkräfte der USA und des Vereinigten Königreichs weiterhin mit der vom Iran geführten Houthi-Gruppe im Roten Meer kämpften, nahmen die Spannungen zwischen dem Iran und Pakistan nach einer Reihe von Angriffen zu.Der Druck auf den Goldpreis kam vor allem durch die rückläufigen Erwartungen, dass die Fed bereits im März 2024 mit einer Zinssenkung beginnen wird. Der Trend deutete auf anhaltenden Gegenwind für das gelbe Metall durch höhere und länger anhaltende Zinssätze hin, die die Opportunitätskosten von Goldanlagen in die Höhe treiben.Das Fedwatch-Tool der CME zeigte, dass die Händler eine Wahrscheinlichkeit von 51,9% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im März einpreisen, ein deutlicher Rückgang gegenüber der Wahrscheinlichkeit von 70,2% in der vergangenen Woche. Analysten gehen davon aus, dass die Händler ihren Enthusiasmus weiter zügeln werden, da die über den Erwartungen liegenden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen auf eine anhaltende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft hindeuten.© Redaktion GoldSeiten.de