Goldman Sachs: Steigendes Angebot an Schuldtiteln lässt globale Renditen steigen

Die zunehmende Kreditaufnahme der Regierungen und die Bemühungen der Zentralbanken, ihre Bilanzen zu reduzieren, werden nach Ansicht der Goldman Sachs Group die Anleiherenditen in die Höhe treiben, berichtet BNN Bloomberg . Eine Analyse der wichtigsten entwickelten Anleihemärkte zeigt, dass außerhalb Japans jeder Anstieg der Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP die mittelfristigen Renditen in diesem Jahrzehnt um mindestens zwei Basispunkte erhöhen dürfte, schrieb Bill Zu, Vizepräsident für Zinsstrategie bei Goldman Sachs, am Mittwoch in einem Bericht.Die Schuldenquote schließt alle Staatsanleihen aus, die von der Zentralbank gehalten werden. Die Befürchtung, dass sich die Anleger erneut über ein Überangebot aufregen könnten - ein Hauptgrund für die Talfahrt der Anleihen im September und Oktober - hat die Märkte selbst dann noch verfolgt, als sich die Anleihen zu Beginn des Jahres 2024 erholten. Da die meisten Zentralbanken keine Anleihen mehr aufkaufen, um das Wirtschaftswachstum zu stützen, könnten die Regierungen feststellen, dass höhere Renditen erforderlich sind, um mehr Anleger anzulocken."Die Haushaltsdefizite und die Staatsverschuldung in den wichtigsten Industrieländern werden in diesem Jahr und darüber hinaus auf hohem Niveau bleiben", schrieb Zu. Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass "die mittelfristigen Zinssätze in den USA in den nächsten 10 Jahren um etwa 55 bis 65 Basispunkte angehoben werden".© Redaktion GoldSeiten.de