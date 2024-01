Erwartete Zinssenkungen der Fed sorgen für viel Wirbel in Davos 2024

Der Klimawandel, tödliche Kriege und die Verbreitung von potenziell arbeitsplatzvernichtender künstlicher Intelligenz sind einige der wichtigsten Themen, über die auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, Schweiz, gesprochen wird, so Yahoo Finance . Aber sie sind nicht unbedingt die heißesten Themen - das könnte dafür reserviert sein, was die US-Notenbank im Jahr 2024 mit den Zinssätzen machen wird oder nicht.Die Aktienkurse vieler großer Unternehmen, die in Davos anwesend sind, notieren zum Teil aufgrund der Erwartung mehrerer Zinssenkungen in diesem Jahr auf oder nahe an Rekordwerten. Mit niedrigeren Zinssätzen - so die Logik - geht das Potenzial für höhere Investitionsrenditen bei gleichzeitig niedrigeren Finanzierungskosten einher. "Unser Team rechnet mit vier Zinssenkungen im nächsten Jahr und vier Zinssenkungen im Jahr 2025", sagte Brian Moynihan, CEO der Bank of America (BAC), am Dienstag bei Yahoo Finance Live auf dem WEF. "Damit kommen wir in den Bereich von 3% bis 3,25% - das wird sich also schnell anfühlen."Auf ihrer letzten geldpolitischen Sitzung Ende Dezember 2023 hielt die Federal Reserve ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge bei 5,25% bis 5,50%. Die Ausschussmitglieder notierten mindestens drei Zinssenkungen in diesem Jahr in Viertelpunktschritten. Wie üblich interpretierten die Anleger die Kommentare der Fed als mehr als drei Zinssenkungen und rechtfertigten damit höhere Aktienkurse.Anne Walsh, Chief Investment Officer von Guggenheim Investment Management, erklärte gegenüber Yahoo Finance Live, dass sie in diesem Jahr mit sechs Zinssenkungen rechnet. Der Grund: eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, die die Inflation weiter belastet und möglicherweise zu einer leichten Rezession führt. "Wir sind nur etwas besorgter, dass sich die Wirtschaft stärker abschwächt als die Aussicht auf eine weiche Landung", so Walsh.© Redaktion GoldSeiten.de