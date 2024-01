WTI-OIL - neuer Impuls voraus!

Quelle Chart: stock3

Das WTI-OIL zeigt sich fortwährend im Stabilisierungsmodus und deutet dabei einen baldigen Folgeimpuls an. Nach den erfolgten Rückschlägen im letzten Quartal 2023 zeigt sich jetzt ein symmetrisches Dreieck oberhalb der Unterstützung von rund 67,50 USD. Ein Ausbruch aus dem Dreieck nach oben, mitsamt Notierungen über 72,27 USD, lassen eine weitere Performance bis 79,40 USD und darüber bis 82,20 USD möglich werden.Löst sich die Stabilisierung jedoch negativ auf, wären die Bären bei Preisen unterhalb von 70,60 USD wiederum am Zug. Weitere Verluste in Richtung der bekannten Unterstützungszone bei 67,50 USD hierbei die unweigerliche Konsequenz.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.