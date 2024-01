620 Milliarden  pro Jahr für die Katz?!

In Davos läßt Christine Lagarde, EZB Vorsitzende, die Bombe platzen. "Dekarbonisierung" und Digitalisierung sollen jährlich 620 bzw. 120 Milliarden Euro kosten, um so die grüne Transformation voranzutreiben und CO2 zu sparen. Eher das Rezept für uferlose Verschuldung und Massenverarmung.Die Tagesschau berichtet angeblich zu wenig über linke Demos und zu viel über den Bauernprotest. Die grüne Rundfunkrätin Kordouni interveniert mit Erfolg beim NDR.Dem Bargeld geht es weiter an den Kragen. Barzahlungen über 10.000 € sollen jetzt in der EU verboten werden.In der Ukraine führt Rußland einen Angriff auf einen Söldnerstützpunkt durch und behauptet, dort reguläre französische Soldaten getötet zu haben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)