Goldpreisprognose: 04./05. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 20.01.24 (08:01 Uhr) bei 2.029 US-DollarIm Februar 2023 hat der Goldpreis (XAU/USD) bei 1.804 $ das Tief des vergangenen Jahres markiert. Nach einem Test an den Höchstmarken der Jahre 2020 und 2022 musste der Kurs im Oktober die 1.800er $ Marke noch einmal in Augenschein nehmen, konnte dort jedoch eine sehenswerte Rallye starten und bei 2.146 $ mit dem Vorjahreshoch auch ein neues Allzeithoch setzen. Am Ende ist die 2.000er $ Marke dann erneut ins Visier geraten.In den ersten Handelswochen des Jahres 2024 hat der Goldpreis die 2.050er $ Marke abgegeben. Aktuell stehen der 50-Tage Durchschnitt und die runde Marke unter Druck. Nach dem Re-Test am GD 20 könnte eine positive Tendenz in der neuen Woche ausbleiben und der Kurs im weiteren Verlauf die 1.970er $ Marke anvisieren. Für den Wochenstart am Montag bedeutet dies, dass die 2.000er $ Marke gefährdet bleibt.• Mögliche Tagesspanne: 2.000 $ bis 2.035 $• Nächste Widerstände: 2.058 $ = Vorwochenhoch | 2.070 $ = Jahreshoch 2022• Wichtige Unterstützungen: 2.009 $ = Oktoberhoch | 2.001 $ = Vorwochentief | 1.987 $ = Juli-Hoch• GD20 (Std): 2.027 $Abhängig davon, wie das Ringen am 50-Tage-GD ausgeht, steht der weitere Wochenverlauf zunächst unter negativen Vorzeichen. Am Dienstag wäre damit weitere Abwärtsdrift zu erwarten.• Erwartete Tagesspanne: 1.995 $ bis 2.030 $Ergänzend zum Stundenchart kommt der Goldpreis seinen wichtigen Unterstützungsbereichen gefährlich nahe.Um einen positiven Ausblick zu verteidigen, sollten Notierungen über 2.000 $ gehalten werden. Ein Bruch hingegen würde übergeordnet die 1.950er $ Marke wieder ins Spiel bringen.• Mögliche Wochenspanne: 1.980 $ bis 2.040 $Momentan setzt sich die Schiebephase über 1.990 $ fort. Erst ein Schlusskurs auf Wochenbasis über dem Widerstandsbereich bei 2.100 $ würde ein Signal für einen nächsten Anstieg liefern, in dem nächste Rekordwerte möglich wären.Bis dahin bleibt ein Test der Unterstützung des 200-Tage-Durchschnitts nicht ausgeschlossen, wobei der Kurs im Extrem sogar bis 1.930 $ zurückkommen könnte.• Mögliche Wochenspanne: 1.960 $ bis 2.010 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)