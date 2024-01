Transflatorisches Maximum

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... verschlechtert sich erneut, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.China-Preissteigerungsrate bei -0,5% nach vorher -0,1%, offiziell deflationär und zunehmend deflationär. US-Preissteigerungsrate nach +0,1% nun bei +0,3%. USD-Zinsen mit 5,5% plus plus zahlen alle, nur die US-Großinvestoren nicht. Sie borgen sich billig Fremdwährung aus. Was an USD im Ausland parkt ist kaum mehr zinsfinanzierbar und wird "heimgeholt" (zurückgezahlt).Dies läuft schon länger so und in der abgelaufenen Woche sahen wir davon ein Maximum:Neues All-Time-High beim Dow Jones(wohlgemerkt: Das ist kein AI-lastiger Technologieindex mit Halbleiterfirmendendominanz, also bewegt er sich nicht wegen AI-Hype)Bei steigenden Kursen der US-StaatsanleihenGLEICHZEITIGWo kommt bei 5,5% plus plus Geldmarktzinsen und zusätzlichem Quantitative Tightening das Geld her, so viel, so gleichzeitig, so plötzlich? Wenn es die FED nicht druckt und das tut sie nicht, sie vernichtet Geld Monat für Monat, dann wird es eben aus dem Ausland abgezogen:China Aktien