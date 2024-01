Wem gehören die Schuldverschreibungen von Uncle Sam?

0% = tägliche Schlusskurse auf neuen Allzeithochs,

-0,0001% = tägliche Schlusskurse in Punktereichweite (-0,01% bis -4,99%).

Der Dow Jones schloss die Woche mit einem neuen Allzeithoch. Dies war nicht das erste Mal, dass der Dow Jones seit dem 12. Dezember auf neue Allzeithochs oder BEV-Nullen im Bear's Eye View Chart unten (roter Kreis) gestiegen ist. In diesem Vorstoß in die Marktgeschichte hat der Dow Jones bisher neun BEV-Nullen erreicht, und seit dem 17. November (also seit zwei Monaten) hat der Dow Jones täglich entweder an einer BEV-Nullstelle oder in einer Scoring-Position geschlossen; BEV-Werte von -0,01% bis -4,99%.Warum wird dieser Bereich von BEV-Werten als "Scoring-Position" bezeichnet? Sehen Sie sich den BEV-Chart unten für die Trump- und die Nicht-QE4-Rally an. Dies waren große Fortschritte im Dow Jones, obwohl in einem BEV-Chart jedes neue Allzeithoch bei 0,0% und nie mehr abgeschnitten wird. Beide Erholungen dauerten über ein Jahr, und während sie voranschritten, schloss der Dow Jones täglich entweder bei einem BEV-Nullpunkt oder in einer Scoring-Position, in der der Dow Jones zwischen neuen Allzeithochs ruhte.Betrachtet man die unten stehenden Häufigkeitstabellen der BEV-Werte für den Dow Jones während dieser Rallys, so sieht man im obigen BEV-Chart zwei große Marktvorstöße. Ich habe den prozentualen Anstieg dieser Rallys angegeben, aber diese Gewinne zeigen nur, wie weit der Dow Jones, nachdem er zum ersten Mal in die Wertungsposition kam, bis zum Terminal Zero oder dem letzten BEV-Nullpunkt eines Anstiegs gestiegen ist. In den nachstehenden Freq-Tabellen, Zeilen:Während der Trump-Rally, als der Dow Jones neue Allzeithochs erreichte, verzeichnete er 108 BEV-Nullen, neue Allzeithochs für 26,47% der täglichen Schlusskurse zwischen dem 28. Juni 2016 und dem 08. Februar 2018. Und während dieses Marktanstiegs schloss der Dow Jones an 296 Tagen bzw. 72,55% der täglichen Schlusskurse während dieses 408-tägigen Anstiegs in einer Wertungsposition.Ich werde mich nicht zu dem "Nicht-QE4-Advance" äußern. Aber die Daten sind da, damit meine Leser sie überprüfen können. Diese Woche schreibt nicht nur der Dow Jones Marktgeschichte. In der nachstehenden Tabelle sehen Sie, dass die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge, wieder einmal BEV-Nullen schreiben. Am Ende der Woche schlossen fünf der wichtigsten Marktindices die Woche auf einem neuen Allzeithoch, und die nächsten sieben (Platz 6 bis 12) schlossen die Woche in der Punkterangliste. Hey, ist das nicht verdammt bullisch?Wenn man bedenkt, dass ein erfolgreicher Anleger, um Geld zu verdienen, bei Markttiefs kaufen und bei Markthochs verkaufen muss, scheint dies eher ein Zeitpunkt zu sein, um zu verkaufen, als ein Zeitpunkt, um zu kaufen.Wenn in der nachstehenden Tabelle der Marktindex mit der besten Performance (Nr. 1) die Woche mit einem BEV-Wert von -45% abschließt, was einem Rückgang von 45% gegenüber dem letzten Allzeithoch entspricht, würde ich sagen, dass es an der Zeit ist, nach einem Grund zu suchen, etwas auf dem Aktienmarkt zu kaufen. Aber bis dahin bin ich nicht am Aktienmarkt interessiert, abgesehen von den Gold- und Silberminenwerten im XAU, ganz unten auf Platz 21, der die Woche über 50% unter seinem letzten Allzeithoch vom April 2011 schloss.13 Jahre sind eine lange Zeit für einen wichtigen Marktindex, den XAU, um auf Herrn Bärs Strafbank zu sitzen. Wenn der XAU und der allgemeine Edelmetallbergbau- und -explorationskomplex endlich ausbricht und beginnt, auf einen neuen BEV-Nullpunkt in dieser Tabelle zu steigen, sollte das ein schöner Anblick sein. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die diese Bergbau- und Explorationsaktien zu ihren derzeitigen niedrigen, stark deflationierten Preisen gekauft haben.