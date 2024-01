Jim Rickards: Neuer Bankenzusammenbruch könnte zu globaler Liquiditätskrise ausufern

Daniela Cambone sprach für ITM Trading kürzlich mit Jim Rickards über die aktuellen wirtschaftlichen, finanziellen und geopolitischen Entwicklungen weltweit.Der Autor des Buches "Currency Wars: The Making of the Next Global Crises" äußert in dem Interview ernste Bedenken bezüglich der Auswirkungen der Verwendung der russischen Vermögenswerte in Höhe von 300 Milliarden Dollar und warnte, dass ein solcher Schritt möglicherweise "den US-Schatzmarkt zerstören" könnte. "Die Ukraine bekommt also im Moment nirgendwoher neues Geld, und sie verliert den Krieg ziemlich deutlich. Die Frage ist also: Woher soll das Geld kommen? Wir haben 300 Milliarden Dollar hier in den Banken liegen. Nehmen wir sie einfach und geben sie für die Ukraine aus. Wenn Sie das tun, werden Sie den US-Schatzmarkt zerstören. Das habe ich als die roteste aller roten Linien bezeichnet," so Rickards.Er geht weiterhin auf die komplizierte Dynamik zwischen Arbeitslosenquote und Inflation ein und verweist auf die Phillips-Kurve. Er warnt vor der trügerischen Natur dieser Korrelation und weist darauf hin, dass "die Beschäftigung ein nachlaufender Indikator" sei, da die Arbeitgeber mit Entlassungen oft warten, bis sie unvermeidlich sind.Darüber hinaus geht Rickards auf die schwindende Dominanz des US-Dollars und das wachsende Gewicht der BRICS-Staaten ein. Er entwirft ein interessantes Szenario, in dem der US-Dollar die "Drecksarbeit" erledigen könnte, um einer neuen BRICS-Währung den Weg zu ebnen, sich einen Vorteil zu verschaffen. "Wir wissen, dass gerade fünf neue Länder hinzugekommen sind. Meine Frage ist: Glauben Sie, dass sie endlich ernst genommen werden? Haben die BRICS Gewicht? Die BRICS haben sehr viel Gewicht."Zum Abschluss des Gesprächs prognostiziert er eine vielversprechende Zukunft für Gold im Jahr 2024 und warnt, dass die Bankenkrise noch lange nicht ausgestanden sei.© Redaktion GoldSeiten.de