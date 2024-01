Nomi Prins: Goldpreis könnte sich 2024 verdoppeln

Eric King sprach für King World News kürzlich mit der Autorin und Journalistin Nomi Prins über Gold, Silber, die Zinspolitik und viele andere aktuell relevante Finanzmarktthemen.Prins glaubt, dass im Jahr 2024 mit einem deutlichen Rückgang des US-Dollars und einem starken Anstieg des Goldpreises zu rechnen ist. Ihrer Meinung nach wird die Federal Reserve auf Quantitative Lockerungen zurückgreifen, um eine Bankenkrise abzuwenden. Wenn die Zinsen in der zweiten Jahreshälfte gesenkt werden, dürfte dies dem Dollar zusetzen, erklärt die Expertin.Zudem erwähnt sie den aktuellen Trend zur Entdollarisierung. Gold sollte von diesen Entwicklungen profitieren. Zudem habe das gelbe Metall in Wahljahren in der Regel an Wert gewonnen.© Redaktion GoldSeiten.de