Platin mit riesiger Enttäuschung

Quelle Chart: stock3

Das Industrie- und Edelmetall Platin ließ noch im Vormonat die kühnsten Erwartungen laut werden. Schien es doch "endlich" so, als könnte das vierstellige Kursniveau nachhaltig zurückerobert werden.Mit der Attacke zum Jahreswechsel war es das dann allerdings, denn seither rutschten die Notierungen wasserfallartig gen Süden und erreichten in der Vorwoche erst wieder frische Mehrwochentiefs. Die Unterstützung bei 887 USD hielt hierbei zwar stand, doch scheint ein nochmaliges Abtauschen denkbar. Sollte Platin daher unter 882 USD rutschen, wäre der Weg bis zum Novembertief aus 2023 bei 839 USD frei.Um diesem weiteren Verfall entgegenzuwirken, müsste Platin zeitnah über 916 USD zurückkehren. In diesem Fall könnte es dann zügig und volatil aufwärts bis 935 USD beziehungsweise 967 USD hinauf gehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.